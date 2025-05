Der Goldpreis zieht am Freitag frische Käufer an und nähert sich einem Zwei-Wochen-Hoch, das am Donnerstag erreicht wurde.Fiskalische Bedenken der USA, Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie geopolitische Risiken stützen das XAU/USD-Paar.Wetten auf Zinssenkungen der Fed belasten den USD und unterstützen die Aussichten auf weitere Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...