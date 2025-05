Braunschweig (ots) -Prominente Botschafter streben bei Charity-Walk am 5. Juli in Braunschweig neuen Weltrekord anFranziska van Almsick und Felix Neureuther führen den walk4help am 5. Juli in Braunschweig als Botschafter an. Bei dem einzigartigen Charity-Walk nehmen tausende Menschen aus ganz Deutschland teil, um für den guten Zweck gemeinsam möglichst viele Kilometer zu gehen, und dadurch eine große Spendensumme zu generieren.Der walk4help 2025 steht ganz im Zeichen von Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. Deshalb ruft United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, die Menschen aus ganz Deutschland dazu auf, am 5. Juli in Braunschweig einen neuen Weltrekord aufzustellen und Spenden zu sammeln. Die Startgebühren und Spenden dieses Tages gehen an die Kinder- und Jugendprojekte von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. - der ersten Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert.Franziska van Almsick und Felix Neureuther, die sich mit ihren jeweiligen Stiftungen - der Franziska van Almsick Stiftung und der Felix Neureuther Stiftung - für Kindergesundheit und Umweltschutz engagieren und seit vielen Jahren Teil von United Kids Foundations sind, führen den walk4help 2025 an und übernehmen die Schirmherrschaft für zwei der vier Themenstrecken, die sich an den vier Elementen orientieren. Van Almsick fungiert hierbei als Schirmherrin für ihr Lieblingselement, die Strecke "Wasser", Neureuther mit seiner Leidenschaft für Berge ist Schirmherr der Strecke "Erde"."Ich freue mich total, Botschafter vom walk4help zu sein. Seit 2011 engagiere ich mich mit meinem Projekt Kids auf Schwimmkurs in der BRAWO-Region. Es ist einfach fantastisch, wie die Menschen sich hier für Kinder und Jugendliche engagieren. Ich kann nur alle motivieren, beim walk4help mitzumachen. Jeder Schritt hilft", sagt Schwimm-Idol Franziska van Almsick."Draußen zu sein und sich zu bewegen, trägt auch dazu bei, die Umwelt und Natur kennen und lieben zu lernen und damit auch schützen zu wollen. Denn Umweltschutz und Kindergesundheit hängen eng zusammen: Gesunde Kinder kann es nur auf einer gesunden Erde geben. Deshalb: Macht mit beim walk4help", ruft die Ski-Legende Felix Neureuther zum Mitmachen auf.1,1 Millionen Euro für Kinder- und JugendprojekteBeim letzten walk4help im Jahr 2019 waren 1,1 Millionen Euro für Kinder- und Jugendprojekte zusammengekommen. Fast 12.000 Menschen hatten 52.482 Kilometer gesammelt und damit einen Weltrekord aufgestellt. 2025 startet die BRAWO GROUP im Rahmen von United Kids Foundations anlässlich des 20. Geburtstages des Kindernetzwerks einen neuen Weltrekordversuch. Dieses Mal soll eine längere Strecke geschafft werden. Im Angebot im Bürgerpark in Braunschweig sind vier unterschiedlich lange Parcours. Die Strecke Wasser ist 8 Kilometer lang, Luft 6 Kilometer, Erde 4 Kilometer und Feuer 2 Kilometer. Die Erwartungen sind hoch, denn wenn es gelingt, den eigenen Weltrekord aus dem Jahr 2019 zu überbieten, verdoppelt die BRAWO GROUP die Spendensumme des walk4help."Wir danken Felix und Franzi ganz herzlich für ihre Unterstützung beim walk4help und die engagierte Projektarbeit über ein Jahrzehnt in unserer Region. Beide sind echte Vorbilder", freut sich walk4help-Initiator Jürgen Brinkmann. Und Mit-Initiator Robert Lübenoff sagt: "Unsere Vision ist, dass Kinder lernen, ressourcenschonend mit ihrer Gesundheit und der Gesundheit unserer Erde umzugehen. Wer diese Vision unterstützen will, macht mit beim walk4help."Franziska van AlmsickSchwimm-Idol Franziska van Almsick ist für ihr vielfältiges soziales Engagement nach ihrer aktiven Karriere schon mehrfach ausgezeichnet worden. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Sporthilfe und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern den Wassersport näher zu bringen, indem sie mit ihrer Stiftung die Initiative "Kids auf Schwimmkurs" umsetzt. Im Rahmen von United Kids Foundations wird die Initiative seit 2011 in der BRAWO-Region angeboten und richtet sich gezielt an Kinder, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind. Seit Beginn 2011 haben bereits mehr als 7.000 Kinder durch dieses Engagement schwimmen gelernt.Felix NeureutherSki-Legende Felix Neureuther ist zusammen mit Jürgen Brinkmann, Robert Lübenoff und Dr. Florian Kreuzpointner Initiator von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. und engagiert sich seit vielen Jahren zusammen mit seinem Vater Christian Neureuther in den Bereichen Bewegungsförderung sowie Natur- und Umweltschutz. Aufgrund seines Engagements wurde Felix Neureuther, selbst vierfacher Vater, jüngst zum UN-Botschafter für saubere Berge und Gletscher (BRS Conventions Advocate for Clean Mountains and Glaciers) ernannt."Gesunde Kinder gibt es nur auf einer gesunden Erde", sagt Neureuther, der mit seinen Aktivitäten auf die Auswirkungen von Umweltbelastungen auf die Gesundheit von Kindern aufmerksam macht. Mit "Beweg dich schlau! Ein Programm der Felix Neureuther Stiftung" wurden bereits 130.000 Kinder unterstützt und zu mehr Bewegung im Alltag motiviert.Neu ist das Projekt Naturhelden, ebenfalls von der Felix Neureuther Stiftung, das von Felix und Christian Neureuther initiiert und im Rahmen von Gesunde Erde. Gesunde Kinder. umgesetzt wird. Durch das Projekt werden Kinder spielerisch für das Thema Umweltschutz sensibilisiert und erkennen die Bedeutung einer sauberen Umwelt für die eigene Gesundheit.Jetzt anmeldenDie Anmeldung ist über www.walk4help.de (https://united-kids-foundations.de/walk4help) möglich. Die Startgebühr beträgt 25 Euro. Teilnehmer/-innen können sich für eine einzelne Strecke oder bestenfalls gleich mehrere Strecken am Event-Tag entscheiden. Der Daypass, der mit der Anmeldung an einer Strecke erworben wird, berechtigt für beliebig viele Routen. In jedem Fall muss bei der Anmeldung eine Auswahl der Hauptroute und des gewünschten Startzeitpunkts getätigt werden. Zeitgleich können auch mehrere Mitstreiter/-innen angemeldet werden.Unternehmen haben die Möglichkeit, im Rahmen eines Sponsorings ein oder mehrere Team-Pakete mit bis zu zehn Teilnehmer/-innen zu erwerben und ihr Unternehmen dabei imageträchtig einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Alternativ können diese auch andere Teams sponsern und ihre eigenen Startplätze einem Verein, einer anderen Organisation oder bedürftigen Menschen zur Verfügung stellen. Mehr dazu unter https://united-kids-foundations.de/walk4help/sponsoring-walk4help-2025Über Gesunde Erde. Gesunde Kinder.Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Zusammen schaffen wir Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ermöglichen Partizipation und Empowerment für ein gesundes und nachhaltiges Leben von klein auf.Mehr Informationen: https://gesunde-erde-gesunde-kinder.de/