EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

YOC AG VERÖFFENTLICHT BERICHT ZUM Q1/2025: UMSATZACHSTUM TROTZ RÜCKLÄUFIGER MARKTIMPULSE



26.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





YOC AG VERÖFFENTLICHT BERICHT ZUM Q1/2025: UMSATZACHSTUM TROTZ RÜCKLÄUFIGER MARKTIMPULSE Berlin, 26. Mai 2025 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) veröffentlicht heute den Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 und weist einen Konzernumsatz in Höhe von 7,3 Mio. EUR (Q1/2024: 7,1 Mio. EUR) aus. Trotz eines insgesamt rückläufigen Marktumfelds konnte ein Umsatzwachstum in Höhe von 3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt werden. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* belief sich auf 0,1 Mio. EUR (Q1/2024: 0,7 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis betrug -0,4 Mio. EUR (Q1/2024: 0,2 Mio. EUR). Das erste Quartal 2025 stand im Zeichen eines nachlassenden Wachstums im europäischen Werbemarkt. Makroökonomische Unsicherheiten führten zu einer spürbaren Dämpfung der Investitionsbereitschaft von Werbeausgaben. Insbesondere der deutsche Werbemarkt verzeichnete einen spürbaren Rückgang. Laut des aktuellen Nielsen Werbetrends sanken im ersten Quartal 2025 die Bruttowerbeausgaben für Online-Werbung mit einem Rückgang von 10,4 % deutlich. Trotz dieser temporären Rückgänge im ersten Quartal 2025 zeigt der Markt für digitale Werbung weiterhin Wachstumspotenzial. Im Kontext dessen rechnet der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) für das Gesamtjahr 2025 mit einem Anstieg der Online-Display- und -Videowerbeumsätze um 8,8 %. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 plant die YOC AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR. Im Kontext dessen sollte das operative Ergebnis (EBITDA) 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR und das Konzernperiodenergebnis 3,5 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR betragen. Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: "Das Zurückhalten von Werbebudgets bedingte eine Stagnation der europäischen digitalen Werbeausgaben in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025. Im weiteren Jahresverlauf gehen wir hingegen für unsere Geschäftsaktivitäten von einem Aufholeffekt aus und bleiben für das Gesamtjahr 2025 optimistisch. Das laufende zweite Quartal 2025 zeigt bereits eine Wachstumsrate des Umsatzes in Höhe von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum." Der vollständige Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: https://yoc.com/de/finanzberichte/ *EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024. ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. KONTAKT YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.com www.yoc.com/de



26.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com