HAMBURG (dpa-AFX) - Das Vertrauen der Deutschen in die neue Bundesregierung ist nach einer aktuellen Umfrage größer als bei Antritt der vorherigen Ampel-Koalition im Jahr 2021. In einer repräsentativen Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung sagten 56 Prozent der Befragten, sie setzten große Hoffnungen auf die neue Regierung aus Union und SPD. Vor vier Jahren hatten nur 52 Prozent sich so zu neuen Regierung geäußert.

Die Ostdeutschen zeigten sich deutlich skeptischer. Nur 50 Prozent der Befragten setzen der Umfrage zufolge große Hoffnungen auf die neue Regierung. Allerdings sind das 11 Prozentpunkte mehr als bei Antritt der Ampel.

Jüngere weniger hoffnungsvoll



Positiver sehen auch die Älteren ab 50 Jahren die schwarz-rote Regierung mit 60 Prozent Zustimmung, nach nur 53 Prozent zur Ampel. Deutlich geringer ist der Optimismus bei den Jüngeren im Alter von 14 bis 29 Jahren. Sie hatten zu 57 Prozent die frühere Koalition aus SPD, Grünen und FDP begrüßt, Schwarz-Rot jetzt aber nur zu 50 Prozent.

Für die repräsentative Studie befragte das Institut nach eigenen Angaben vom 12. bis 18. Mai 1.000 Deutsch sprechende Personen ab 14 Jahren.

Forscher: "Verantwortung für Deutschland" kommt an



Der Titel des Koalitionsvertrags "Verantwortung für Deutschland" sei offensichtlich bei der Mehrheit der Deutschen angekommen, nachdem der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Ende der Ampel-Regierung mit Verantwortungsverlust und Vertrauensbruch begründet habe, sagte der Leiter des Hamburger Instituts, Horst Opaschowski. Er fügte hinzu: "Die Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung weicht jetzt einer etwas optimistischeren Sicht der Bevölkerung, obwohl die Krisenzeiten weltweit anhalten."/bsp/DP/zb