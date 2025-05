DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Großaktionär EPGC will weiteren Aktionären der Metro AG Gelegenheit geben, ihre Aktien zu verkaufen. Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht in der vorherigen Frist bis zum 16. April angedient haben, können dies bis zum 30. September nachholen. Wer dafür den gleichen Barangebotspreis wie beim Delisting-Angebot erhalten möchte, muss sich allerdings sputen: Nur in einer fünfwöchigen ersten Annahmefrist ab dem 26. Mai bis zum 30. Juni zahlt EPGC erneut 5,33 Euro je Metro-Aktie. In einer zweiten Annahmefrist, die am 9. Juli beginnt und am 30. September endet, erhalten Aktionäre einen reduzierten Barangebotspreis von 4,99 Euro pro Stück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Bechtle AG, HV

10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV

10:00 DE/Fraport AG, HV

10:00 DE/Hensoldt AG, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Zalando SE, HV

10:00 DE/Baywa AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:30 DE/Indus Holding AG, HV

14:00 DE/Krones AG, HV

Im Laufe des Tages

- US/Qualcomm Inc, Fristablauf für Entscheidung über ein festes Gebot

für die Alphawave IP Group

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Deutsche Wohnen 0,04 EUR Safran 2,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -19,6 Punkte zuvor: -20,6 Punkte - CH 08:00 Handelsbilanz - FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,9% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,0 zuvor: 93,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -11,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,2 Vorabschätzung: -15,2 zuvor: -16,6 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Mai - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -7,8% gg Vm zuvor: +9,2% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 86,0 zuvor: 86,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.036,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.872,00 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.190,75 +1,0% Nikkei-225 (Tokio) 37.552,50 +0,1% Hang-Seng (Hongk.) 23.223,31 -0,3% Schanghai-Comp. 3.339,30 -0,2% Montag: DAX 24.027,65 +1,7% DAX-Future 24.050,00 +1,7% XDAX 24.010,08 -0,1% MDAX 30.390,05 +1,7% TecDAX 3.831,03 +1,5% SDAX 16.640,49 +2,2% Euro-Stoxx-50 5.395,33 +1,3% Stoxx-50 4.550,34 +1,0% Dow-Jones 41.603,07 -0,6% Fr. S&P-500 5.802,82 -0,7% Fr. Nasdaq Composite 18.737,21 -1,0% Fr.

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften kaum verändert in den Handel am Dienstag starten. Der Markt wartet auf neue Impulse. Die könnten von der Wall Street kommen, wo am Vortag ebenso wie in London aufgrund von Feiertagen nicht gehandelt wurde. Nach dem - zunächst temporären - Rückzieher von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit der EU hat sich die Stimmungslage an den internationalen Börsen wieder beruhigt. Am Vormittag werden vorläufige Preisdaten aus Frankreich für Mai veröffentlicht. Auch stehen Daten zur Verbraucherstimmung aus Europa und den USA im Tagesverlauf auf dem Programm.

Rückblick: Fest - Nachdem die Trump'sche Zolldrohung gegen die EU die Börsen zum Vorwochenschluss gedrückt hatte, stützte am Montag, dass Trump zurückruderte. Nun sollen die Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU erst ab 9. Juli und nicht bereits im Juni erhoben werden. Impulse aus den USA und Großbritannien gab es wegen nationaler Feiertage nicht. Stimmungsstützend wirkte dien Nachricht, dass Moody's den Ausblick für das hoch verschuldete Italien auf positiv von stabil erhöht hatte. Technologietitel stiegen um 1,1 Prozent, der Stoxx-Subindex der Autotitel um 1,7 Prozent und der Index der Industrietitel gewann 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Thyssenkrupp zogen um 8,8 Prozent an. Der Mischkonzern will perspektivisch nicht nur Stahl und Marineschiffbau, sondern alle Geschäftsfelder eigenständig aufstellen und den bisherigen Konzern zu einer Holding umbauen. Auch Klöckner & Co lagen mit plus 4,2 Prozent sehr fest im Markt. Sollte Thyssenkrupp den Stahlhandel ausgliedern, würde das die Branche stark verändern, meinte ein Händler. Im DAX stiegen Siemens um 3 und Adidas um 2,2 Prozent. Rüstungsaktien waren stark gesucht: Rheinmetall stiegen um 3,3, Renk um 3,7 und Hensoldt um 4,7 Prozent. Für Deutz ging es sogar um 6,5 Prozent nach oben. Lufthansa erholten sich um 2 Prozent. Laut Händlern hatte sich Goldman Sachs positiv zu der Aktie geäußert. Mit Blick auf das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung schnellten Vossloh um 10 Prozent auf ein Allzeithoch nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Großaktionär EPGC will weiteren Aktionären der Metro AG Gelegenheit geben, ihre Aktien zu verkaufen. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie 5,41 zu 5,45 Euro getaxt und damit über dem Gebotspreis von 5,33 Euro. "Da erhoffen sich einige Anleger offenbar mehr", sagte ein Händler.

USA - AKTIEN (Fr. 23. Mai)

Leichter - Die neuerliche Zolldrohung von US-Präsident Trump gegen die EU wurde eher gelassen zur Kenntnis genommen. Die großen Indizes starteten zwar deutlich im Minus, lösten sich aber schnell von den Tagestiefs. Dass die Verluste nicht größer ausfielen, dürfte daran gelegen haben, dass die Drohung vornehmlich als Verhandlungstaktik verstanden wurde. 50 Prozent dürften kaum das Niveau sein, auf dem sich die Zölle langfristig einpendeln werden, so die Ökonomen von Capital Economics. Neben dem Zoll-Thema lastete die hohe US-Verschuldung auf der Stimmung, zumal sie mit dem angestoßenen Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Trump noch weiter wachsen dürfte. Wegen des bevorstehenden langen Feiertagwochenendes dürfte außerdem vielfach Vorsicht dominiert haben. Auf neue Entwicklungen - wie nun die neuen Trump'schen Drohungen - kann dann nicht sofort reagiert werden. Apple (-3%) standen im Fokus mit gesonderten Zoll-Plänen von Trump für den iPhone-Hersteller. Auf in Indien gefertigte iPhones droht er mit Zöllen von 25 Prozent. Aktien von Atomenergieunternehmen profitierten von der Ankündigung des US-Präsidenten, die Kernenergieerzeugung massiv auszubauen. Lightbridge schossen um fast 43 und Nuscale Power um knapp 20 Prozent nach oben. Das Papier des Atomenergie-Startups Oklo gewann 23 Prozent. Hier stützte auch, dass der ehemalige Oklo-Chef Chris Wright Leiter des US-Energieministeriums werden soll.

USA - ANLEIHEN (Fr. 23. Mai)

Nach dem Anstieg der Vortage kamen die Marktzinsen etwas zurück - im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,52 Prozent. Die Anleihen dürften nach Trumps neuen Zolldrohungen wieder Zulauf als sicherer Hafen erfahren haben, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1370 -0,1% 1,1386 1,1380 +10,0% EUR/JPY 162,95 +0,3% 162,53 162,56 -0,2% EUR/CHF 0,9350 +0,1% 0,9344 0,9340 +0,0% EUR/GBP 0,8394 +0,0% 0,8393 0,8391 +1,5% USD/JPY 143,32 +0,4% 142,76 142,86 -9,3% GBP/USD 1,3546 -0,1% 1,3564 1,3562 +8,3% USD/CNY 7,1806 +0,1% 7,1730 7,1708 -0,5% USD/CNH 7,1861 +0,1% 7,1781 7,1784 -2,1% AUS/USD 0,6463 -0,4% 0,6489 0,6494 +4,8% Bitcoin/USD 108.772,45 -0,6% 109.399,15 110.275,20 +17,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar fiel im europäischen Montagshandel auf ein Einmonatstief. Weiter belasteten dien Sorgen um den Haushaltskurs der USA und die Unklarheiten im Hinblick auf die Handelspolitik von Präsident Trump. Zugleich wurde der Euro gestützt von der Aussicht auf eine Verbesserung der italienischen Bonitätsnote durch Moody's und - zumindest temporären - Deeskalation zwischen der EU und den USA im Zollstreit.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,17 61,58 -0,7% -0,41 -13,8% Brent/ICE 64,43 64,81 -0,6% -0,38 -13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Insgesamt tat sich bei den Ölpreisen zum Feiertag in den USA in Europa wenig. Die Preise gaben um 0,3 Prozent nach.

