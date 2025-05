Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit einem leichten Rücksetzer in den Handel gestartet. Zwar sind die US-Vorgaben positiv, nachdem die Wall Street feiertagsbedingt mit einem Tag Verspätung in die Woche gestartet war und kräftig zugelegt hatte. Allerdings halten sich Anleger vor dem hiesigen Auffahrts-Feiertag zurück. Denn der eigene Kalender bietet nicht viele Impulse und am Abend stehen noch möglicherweise stark marktbewegende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...