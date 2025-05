Zürich - Der Euro hat die Aufholjagd des US-Dollar etwas gebremst und sich im Verlauf des Mittwochvormittags erholt. Am Vortag hatte der Greenback ordentlich Rückenwind von starken US-Konjunkturdaten erhalten, nun braucht es laut den Devisenexperten der Helaba weitere Impulse, um die Erholung fortzusetzen. Am Abend steht dann das Fed-Sitzungsprotokoll im Mittelpunkt des Interesses. So stieg der Euro im Vormittagshandel etwas und kostet aktuell 1,1337 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...