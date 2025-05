Lachen - Die sitEX Properties Holding AG hat im Geschäftsjahr 2024 in einem von geopolitischer Unsicherheit und steigender Investitionszurückhaltung geprägten Marktumfeld betriebliche Erträge in der Höhe von CHF 17.699 Mio. erzielt, wobei ein konsolidierter Verlust von CHF 3.1 Millionen resultierte. Ein bedeutender Meilenstein war der im April 2025 unterzeichnete Verkauf des sitEX Powerhouse in Muttenz. Der Verkaufspreis von CHF 127 Millionen führte ...

