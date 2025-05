Transaction in Own Shares -4

DJ Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 29-May-2025 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 28 May 2025, Numis Securities Limited (trading as "Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 March 2025. Ordinary shares purchased: 50,000 Highest price paid per ordinary share: 306.20p Lowest price paid per ordinary share: 300.80p Volume weighted average price paid per ordinary share: 304.0673p

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 6,914,092 and the total number of voting rights in the Company is 182,132,358.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules, the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007, as amended, and the Central Bank (Investment Market Conduct) Rules 2019.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Date of purchases: 28/05/2025

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

Volume weighted average price (pence): 304.0673

Individual transactions

Number of ordinary shares Transaction Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased price Time) number venue (GBp share) 99 302.80 08:11:30 00075544416TRLO0 XLON 100 302.40 08:11:30 00075544415TRLO0 XLON 66 303.40 08:51:00 00075545298TRLO0 XLON 48 303.40 08:51:00 00075545299TRLO0 XLON 267 303.00 08:55:00 00075545387TRLO0 XLON 400 303.00 08:55:00 00075545388TRLO0 XLON 159 303.00 08:55:00 00075545389TRLO0 XLON 597 303.00 08:55:00 00075545391TRLO0 XLON 46 303.00 08:55:00 00075545392TRLO0 XLON 100 303.00 08:55:00 00075545393TRLO0 XLON 45 303.00 08:55:00 00075545394TRLO0 XLON 75 303.00 08:55:00 00075545395TRLO0 XLON 46 303.00 08:55:00 00075545396TRLO0 XLON 989 303.00 09:09:43 00075545879TRLO0 XLON 927 303.00 09:17:40 00075546282TRLO0 XLON 906 302.00 09:34:07 00075547247TRLO0 XLON 476 301.40 09:48:25 00075547742TRLO0 XLON 386 301.40 09:48:25 00075547743TRLO0 XLON 946 300.80 09:54:05 00075548033TRLO0 XLON 25 303.20 11:10:10 00075550412TRLO0 XLON 8 303.20 11:11:14 00075550475TRLO0 XLON 254 304.20 11:21:30 00075550845TRLO0 XLON 933 304.20 11:21:30 00075550846TRLO0 XLON 78 303.60 11:21:30 00075550847TRLO0 XLON 731 303.60 11:21:30 00075550848TRLO0 XLON 94 303.00 11:21:33 00075550850TRLO0 XLON 5 303.00 11:21:33 00075550851TRLO0 XLON 3 303.00 11:21:34 00075550852TRLO0 XLON 1294 303.40 12:05:07 00075552199TRLO0 XLON 1017 303.40 12:05:07 00075552200TRLO0 XLON 69 303.80 12:05:23 00075552216TRLO0 XLON 247 303.80 12:05:23 00075552217TRLO0 XLON 871 303.80 12:05:33 00075552228TRLO0 XLON 805 303.40 12:05:35 00075552230TRLO0 XLON 53 304.20 12:32:22 00075552894TRLO0 XLON 3 304.20 12:32:22 00075552895TRLO0 XLON 8 304.20 12:34:15 00075552916TRLO0 XLON 154 305.20 12:44:30 00075553134TRLO0 XLON 4 305.20 12:44:30 00075553135TRLO0 XLON 30 305.20 12:44:30 00075553136TRLO0 XLON 87 305.20 12:44:30 00075553137TRLO0 XLON 575 305.20 12:44:30 00075553138TRLO0 XLON 810 305.80 12:47:13 00075553190TRLO0 XLON 104 305.80 12:47:13 00075553191TRLO0 XLON 876 305.20 12:47:20 00075553192TRLO0 XLON 799 304.60 12:56:26 00075553390TRLO0 XLON 983 304.00 12:56:31 00075553406TRLO0 XLON 819 304.00 13:10:21 00075553765TRLO0 XLON 988 303.40 13:16:22 00075553948TRLO0 XLON 11 304.00 13:47:55 00075554629TRLO0 XLON 177 304.00 13:47:55 00075554630TRLO0 XLON 329 304.00 13:47:55 00075554631TRLO0 XLON 11 304.00 13:47:55 00075554632TRLO0 XLON 984 303.60 13:49:33 00075554670TRLO0 XLON 697 303.60 13:51:13 00075554722TRLO0 XLON 134 303.60 13:51:13 00075554723TRLO0 XLON 187 303.20 13:51:34 00075554741TRLO0 XLON 635 303.20 13:51:34 00075554742TRLO0 XLON 391 302.60 14:02:35 00075555035TRLO0 XLON 514 302.60 14:02:35 00075555036TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555372TRLO0 XLON 17 304.00 14:14:24 00075555373TRLO0 XLON 300 304.00 14:14:24 00075555374TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555375TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555376TRLO0 XLON 16 304.00 14:14:24 00075555377TRLO0 XLON 363 304.00 14:14:24 00075555378TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555379TRLO0 XLON

11 304.00 14:14:24 00075555380TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555381TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555382TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555383TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555384TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555385TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555386TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555387TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555388TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555389TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555390TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555391TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555392TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555393TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555394TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555395TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555396TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555397TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555398TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555399TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555400TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555401TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555402TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555403TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555404TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555405TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555406TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555407TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555408TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555409TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555410TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:24 00075555411TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:24 00075555412TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:24 00075555413TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:24 00075555414TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:24 00075555415TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:34 00075555424TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:34 00075555425TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:34 00075555426TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:34 00075555427TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:34 00075555428TRLO0 XLON 373 304.00 14:14:34 00075555429TRLO0 XLON 9 304.00 14:14:44 00075555433TRLO0 XLON 4 304.00 14:14:44 00075555434TRLO0 XLON 1 304.00 14:14:44 00075555435TRLO0 XLON 2 304.00 14:14:44 00075555436TRLO0 XLON 11 304.00 14:14:44 00075555437TRLO0 XLON 189 304.00 14:14:44 00075555438TRLO0 XLON 614 304.00 14:14:44 00075555439TRLO0 XLON 11 304.00 14:35:42 00075556123TRLO0 XLON 4 304.00 14:35:42 00075556124TRLO0 XLON 11 304.00 14:36:24 00075556161TRLO0 XLON 40 304.00 14:36:24 00075556162TRLO0 XLON 725 303.60 14:36:24 00075556163TRLO0 XLON 595 303.60 14:36:24 00075556164TRLO0 XLON 587 303.80 14:42:24 00075556492TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:34 00075556573TRLO0 XLON 40 304.00 14:43:34 00075556574TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:44 00075556580TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:44 00075556581TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:44 00075556582TRLO0 XLON 400 304.00 14:43:44 00075556583TRLO0 XLON 448 304.00 14:43:44 00075556584TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:44 00075556585TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:44 00075556586TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:45 00075556587TRLO0 XLON 11 304.00 14:43:51 00075556589TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:04 00075556598TRLO0 XLON 2 304.00 14:44:04 00075556599TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:07 00075556610TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:17 00075556622TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:17 00075556623TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:17 00075556624TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:22 00075556626TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:27 00075556630TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:38 00075556642TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:38 00075556643TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:50 00075556652TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:50 00075556653TRLO0 XLON 955 304.00 14:44:50 00075556654TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:51 00075556655TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:51 00075556656TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:55 00075556658TRLO0 XLON 11 304.00 14:44:56 00075556668TRLO0 XLON 11 304.00 14:45:08 00075556682TRLO0 XLON 11 304.00 14:45:19 00075556703TRLO0 XLON 11 304.00 14:45:19 00075556704TRLO0 XLON 11 304.00 14:45:29 00075556712TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:37 00075556714TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:37 00075556715TRLO0 XLON

20 304.00 14:45:37 00075556716TRLO0 XLON 1170 304.00 14:45:37 00075556717TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:37 00075556718TRLO0 XLON 949 304.00 14:45:37 00075556719TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:37 00075556720TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:37 00075556721TRLO0 XLON 959 303.80 14:45:40 00075556724TRLO0 XLON 18 304.20 14:45:40 00075556728TRLO0 XLON 36 304.20 14:45:40 00075556729TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:40 00075556725TRLO0 XLON 4 304.00 14:45:40 00075556726TRLO0 XLON 40 304.00 14:45:40 00075556727TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:45 00075556731TRLO0 XLON 40 304.00 14:45:45 00075556732TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:45 00075556733TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:45 00075556734TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:46 00075556736TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:46 00075556737TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:50 00075556738TRLO0 XLON 40 304.00 14:45:50 00075556739TRLO0 XLON 20 304.00 14:45:50 00075556740TRLO0 XLON 40 304.00 14:45:50 00075556741TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556754TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:02 00075556755TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556756TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:02 00075556757TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556758TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:02 00075556759TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556760TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:02 00075556761TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556762TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:02 00075556763TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556764TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:02 00075556765TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:13 00075556769TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:13 00075556770TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:19 00075556771TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:19 00075556772TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:19 00075556773TRLO0 XLON 40 304.00 14:46:19 00075556774TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:30 00075556785TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:30 00075556786TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:30 00075556787TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:41 00075556802TRLO0 XLON 20 304.00 14:46:41 00075556803TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:37 00075556845TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:42 00075556848TRLO0 XLON 40 304.00 14:47:42 00075556849TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:42 00075556850TRLO0 XLON 40 304.00 14:47:42 00075556851TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:42 00075556852TRLO0 XLON 40 304.00 14:47:42 00075556853TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:42 00075556854TRLO0 XLON 40 304.00 14:47:42 00075556855TRLO0 XLON 20 304.00 14:47:42 00075556856TRLO0 XLON 40 304.00 14:47:42 00075556857TRLO0 XLON 20 304.00 14:53:05 00075557194TRLO0 XLON 10 304.00 14:53:05 00075557195TRLO0 XLON 20 304.00 14:53:05 00075557196TRLO0 XLON 20 304.00 14:53:05 00075557197TRLO0 XLON 20 304.00 14:54:17 00075557221TRLO0 XLON 20 304.00 14:54:17 00075557222TRLO0 XLON 20 304.00 14:54:17 00075557223TRLO0 XLON 20 304.00 14:55:42 00075557362TRLO0 XLON 20 304.00 14:55:42 00075557363TRLO0 XLON 20 304.00 14:55:42 00075557364TRLO0 XLON 20 304.00 14:55:42 00075557365TRLO0 XLON 20 304.00 14:59:57 00075557606TRLO0 XLON 20 304.00 14:59:57 00075557607TRLO0 XLON 20 304.00 14:59:57 00075557608TRLO0 XLON 20 304.00 14:59:57 00075557609TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557656TRLO0 XLON 930 304.00 15:01:01 00075557657TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557658TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557659TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557660TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557661TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557662TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:01 00075557663TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:02 00075557664TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:08 00075557666TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:08 00075557667TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557675TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557676TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557677TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557678TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557679TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557680TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557681TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:14 00075557682TRLO0 XLON

20 304.00 15:01:19 00075557686TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:19 00075557687TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:19 00075557688TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557689TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557690TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557691TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557692TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557693TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:20 00075557694TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:22 00075557696TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:25 00075557697TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:25 00075557698TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:25 00075557699TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:26 00075557701TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:31 00075557702TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:31 00075557703TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:31 00075557704TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:31 00075557705TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:31 00075557706TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:36 00075557710TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:36 00075557711TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:40 00075557714TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:40 00075557715TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:40 00075557716TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:40 00075557717TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:40 00075557718TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:41 00075557720TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:41 00075557721TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:41 00075557722TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:41 00075557723TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:41 00075557724TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:46 00075557728TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:46 00075557729TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:46 00075557730TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:51 00075557733TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:51 00075557734TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:51 00075557735TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:52 00075557736TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:52 00075557737TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:57 00075557741TRLO0 XLON 20 304.00 15:01:57 00075557742TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:03 00075557744TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:03 00075557745TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:03 00075557746TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:09 00075557753TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:09 00075557754TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:14 00075557758TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:19 00075557762TRLO0 XLON 16 304.00 15:02:20 00075557763TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:26 00075557766TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:26 00075557767TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:26 00075557768TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:31 00075557776TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:37 00075557777TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:37 00075557778TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:37 00075557779TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:37 00075557780TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:43 00075557783TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:43 00075557784TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:46 00075557786TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:46 00075557787TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:46 00075557788TRLO0 XLON 20 304.00 15:02:54 00075557790TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:00 00075557796TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:17 00075557799TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:17 00075557800TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557807TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557808TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557809TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557810TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557811TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557812TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:21 00075557813TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:23 00075557815TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:23 00075557816TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:23 00075557817TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:29 00075557821TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:34 00075557824TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:34 00075557825TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:34 00075557826TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:39 00075557827TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:39 00075557828TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:54 00075557841TRLO0 XLON 363 304.40 15:03:54 00075557842TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:54 00075557846TRLO0 XLON 66 304.00 15:03:54 00075557847TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:55 00075557848TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:55 00075557849TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:55 00075557850TRLO0 XLON 20 304.00 15:03:55 00075557851TRLO0 XLON

