Ein Zug entgleist am Hauptbahnhof, ein Drachenboot kentert in der Fulda und ein Heißluftballon stürzt in den Wald: Am 28. Juni 2025 wird Kassel zum Schauplatz einer der größten und realistischsten Katastrophenschutzübungen des Jahres - der ASB-Bundesübung 2025. Mehr als 600 Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes aus dem gesamten Bundesgebiet stellen in diesen drei Katastrophenszenarien ihre Fähigkeiten unter Beweis - unterstützt durch Drohneneinsatz, Blaulicht-Fahrzeuge, Spezialkräfte, Rettungshunde und rund 100 realistisch geschminkte Mimen.Um Ihnen einen detaillierten Überblick über Ablauf, Hintergründe und mediale Möglichkeiten zu geben, laden wir Sie herzlich zu einer digitalen Pressekonferenz ein. Es geben Auskunft Philipp Brake, 1. Vorsitzender Regionalverband Kassel-Nordhessen, Michael Schnatz, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz ASB-Bundesverband, und Stefanie Werner, freiwillige Einsatzkraft des ASB-RV Kassel-Nordhessen.Mittwoch, 4. Juni 2025, online via Microsoft Teams11:00 Uhr(Dauer: ca. 45-60 Minuten)Der Zugangslink wird nach Anmeldung bereitgestellt.Anmeldung zur Pressekonferenz bitte an: presse@asb.de