Leipzig (ots) -Die Sonne scheint, da duften ein Parfüm, ein Deodorant und ebenso manche natürliche Noten. Wie Menschen auf unverfälschten Körperduft, auch die ganz intimen Gerüche, bei sich und anderen reagieren, das zeigen aktuelle Daten von JOYclub (www.joyclub.de). Dafür hat die Erotik-Community 2.777 körpergeruchsaffine Mitglieder im April 2025 befragt.Natürlicher Körpergeruch - lieber der andere statt der eigene65,4 % mögen ihren eigenen natürlichen Körpergeruch - zumindest, solange der Tag noch frisch ist. Sind jedoch die Spuren eines Tages wahrnehmbar, sinkt die Akzeptanz spürbar (16,7 %). Oft wohlwollender wird der natürliche Duft von Mitmenschen (69,8 %) wahrgenommen, das auch nach einem ereignisreichen Tag (20,8 %).Dabei sind die Geruchsvorlieben geschlechtsspezifisch: Während Frauen Achseln, Brust und Rücken bevorzugen, begeistern sich Männer öfter für den Intimbereich und Füße. Einigkeit herrscht bei Haaren und Kopfhaut sowie Gesicht. Eine Frau erzählt, wie sie die Spuren des Tages am liebsten erlebt: "Ich vergrabe meine Nase in der Achselhöhle des Mannes. Weist er eine frische, leicht schweißige Note auf, sauge ich den Duft durch die Nase ein und atme durch den Mund aus."Durch die Nase in die Lust - intime Düfte (noch) tabuisiertDoch wie nehmen Menschen explizit intime Düfte wahr? Beim eigenen Körper zeigen sich die befragten Frauen offener: Fast jede Vierte (23,2 %) riecht gern das eigene Vaginalsekret, allerdings die wenigsten ihr Menstruationsblut (1,9 %). Wohingegen Männer ihrem Ejakulat etwas zurückhaltender begegnen (17,2 %). Auch beim Geruch anderer sind bei den mehrheitlich heterosexuellen Befragten klare Vorlieben erkennbar: 40,5 % der Männer schätzen den Duft von Vaginalsekret und 2,6 % auch Menstruationsblut. Dem Ejakulat anderer Männer (12,2 %) stehen sie sogar offener gegenüber als Frauen (11,5 %), wobei diese noch weniger das Vaginalsekret anderer (8,3 %) erfreut."Gerüche sind mit unserem Lustempfinden eng verknüpft - positiv wie negativ. Direkt als erregend erleben rund drei von vier Befragten den Körpergeruch anderer Menschen", erklärt Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub. "Es lohnt sich, mit dem eigenen natürlichen Intimgeruch vertraut zu sein. Man muss ihn nicht lieben, aber sollte ihn kennen. Das schafft Klarheit und kann Sicherheit geben, gerade weil natürliche intime Düfte oft noch tabuisiert sind."Für den erfolgreichen Sommerflirt wichtig: 86,9 % der Befragten erleben ihr sexuelles Interesse "(sehr) stark" durch Körpergeruch beeinflusst. Dabei bewirkt viel Deodorant oder Parfüm nicht mehr: Lediglich jede:r Dritte (28,8 %) mag eine kräftige Note. Wer es selbst nicht vollkommen natürlich mag, kann beruhigt sein, denn 72,2 % gefällt ebenso der Mix aus Körpergeruch und feiner Extranote.Zu guter Letzt herrscht Einigkeit ob der lustgeschwängerten Düfte nach dem Sex: 78,1 % erleben den Körpergeruch dann als "(sehr) angenehm" und lediglich 7,3 % als "(sehr) unangenehm".