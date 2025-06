Berlin (ots) -Der Fortbildungskongress pharmacon Meran 2025 endete am vergangenen Freitag. Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Bundesapothekerkammer und Franziska Scharpf, BAK-Vizepräsidentin werten ihn in ihrem gemeinsamen Abschlusswort als Erfolg. Scharpf: "Der pharmacon Fortbildungskongress bot wieder die Möglichkeit zum Miteinander und Austausch sowie für Gespräche mit Kollegen aber auch mit der Berufspolitik, zum Beispiel mit dem Vorstand der Bundesapothekerkammer."Hoffmann schlug eine Brücke zu seiner Eröffnungsrede: "Wir können unsere gemeinsamen Ziele nur erreichen, wenn jeder von uns Verantwortung für die Zukunft der Pharmazie und unserer Apotheken übernimmt." Hoffmann nannte drei Ziele: Erstens die vielfältigen berufspolitischen Herausforderungen meistern. "Sprechen Sie weiterhin mit Politikerinnen und Politikern und anderen Multiplikatoren über die Lage der Apotheken vor Ort. Wir müssen Thema bleiben in der Politik. So können Sie die Arbeit Ihrer Kammern und Verbände auf Landesebene und somit auch der Bundesebene unterstützen." Hoffmann rief die Teilnehmenden zweitens dazu auf, den Heilberuf aktiv zu leben und die Erkenntnisse des Fortbildungskongresses in den Berufsalltag einfließen zu lassen. "Das pharmazeutische Wissen wächst rasant. Wir brauchen deshalb immer mehr Fortbildung - und das gilt auch für die Apothekenteams." Zum Schluss wandte sich Hoffmann an die Pharmaziestudierenden. "Wir müssen lebenslang lernen - deshalb danke ich Ihnen, dass Sie den pharmacon besuchen. Kommen Sie bald wieder - Sie haben selbst erlebt, dass es sich lohnt!"Scharpf und Hoffmann dankten in ihrem Schlusswort auch dem Wissenschaftlichen Beirat, den Referentinnen und Referenten und dem Organisationsteam für die erfolgreiche Fortbildungswoche.Die nächsten pharmacon-Kongresse finden vom 18. bis 23. Januar 2026 in Schladming und vom 31. Mai bis 5. Juni 2026 in Meran statt.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6046549