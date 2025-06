FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.148 Punkte. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten kommt wohl wieder ins Spiel nach klaren Gewinnen an der Wall Street und auch am Morgen in Asien.

Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

Kurz darauf kommen die Verteidigungsminister aus Deutschland, Großbritannien und zahlreichen anderen Staaten in Brüssel zusammen, um weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine zu koordinieren./ag/zb