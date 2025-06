WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Zahl der Einkommensmillionäre in der Corona-Zeit sprunghaft gestiegen. Laut endgültiger Steuerstatistik für das Jahr 2021 gab es damals rund 34.500 Steuerpflichtige, die Einkünfte von mindestens einer Million Euro erklärt haben. Das waren 5.200 Menschen oder 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Der Anstieg lässt sich zu etwa einem Drittel mit dem Anstieg der Inflation erklären, so die Bundesbehörde.

Wer auch zu den Einkommensmillionären gehören will, sollte einen Gewerbebetrieb gründen. Dies war für 60 Prozent der Top-Verdiener die Haupteinnahmequelle. Dazu kommen 15 Prozent Selbstständige und 19 Prozent Angestellte. Alle zusammen haben im Schnitt jeweils 2,8 Millionen Euro Einkommen gemeldet.

0,3 Prozent zahlen höchsten Steuersatz



Zinseinnahmen sind darin nur sehr unvollständig abgebildet, weil seit 2009 eine pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag erhoben wird, die bei Besserverdienern unter dem persönlichen Steuersatz liegt. Zusammen veranlagte Steuerpflichtige werden als ein Steuerfall geführt, was zu einer Gesamtzahl von 43,3 Millionen Steuerpflichtigen führte.

Der Höchststeuersatz von 45 Prozent wurde für das Jahr 2021 bei 134.200 Steuerpflichtigen erhoben. Das waren 0,3 Prozent aller Fälle. Auf sie entfielen 7,8 Prozent der Einkünfte und 15,7 Prozent der Steuersumme./ceb/DP/zb