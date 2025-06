Berlin (ots) -Ein Ratgeber von Mister SpexDie warme Jahreszeit steht in den Startlöchern - und mit ihr die Hochsaison für Sonnenbrillen. Doch nicht jedes Modell schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung, und nicht jede Reinigungsmethode ist für hochwertige Gläser geeignet. Als einer der führenden Optiker Deutschlands informiert Mister Spex über wichtige Verbraucherhinweise rund um das Thema Augengesundheit und Brillenpflege.Ob am Strand, beim Wandern oder einfach im Alltag: Die Sonne begleitet uns in den kommenden Monaten wieder intensiv. Was viele unterschätzen - selbst bei bedecktem Himmel ist UV-Strahlung präsent und kann den Augen langfristig schaden. Besonders tückisch ist die erhöhte Strahlung durch Reflexionen auf Wasser oder hellem Boden wie Sand oder Asphalt.Was ist UV-Strahlung - und warum ist sie gefährlich für die Augen?Während UVA-Strahlen tief ins Auge eindringen und dort langfristige Schäden verursachen können, wird die UVB-Strahlung zum größten Teil zwar von der Atmosphäre abgefangen - dennoch kann auch sie das Auge schädigen. UVC-Strahlen hingegen werden nahezu vollständig von der Atmosphäre herausgefiltert, stellen aber grundsätzlich ebenfalls ein Risiko für das Auge dar. Wer seine Augen regelmäßig ungeschützt dem Sonnenlicht aussetzt, riskiert akute Beschwerden wie brennende Augen und Rötungen. Langfristige Augenschäden ergeben unter anderem ein erhöhtes Risiko für Grauen Star (Katarakt), Makuladegeneration oder Photokeratitis.Ein häufiger Irrtum: Dunkel getönte Gläser bedeuten automatisch Schutz. Doch ohne zusätzlichen UV-Filter kann genau das Gegenteil eintreten - die Pupillen weiten sich und lassen mehr schädliches Licht ins Auge. Verbraucher sollten auf zertifizierte Qualität achten. Bei Mister Spex etwa verfügen alle Sonnenbrillen - ob mit oder ohne Sehstärke - über einen garantierten UV-Schutz, der bis zu 100 % der UVA- und UVB-Strahlung blockiert. Mehr Informationen zu UV-Schutz und Filterkategorien gibt es hier. (https://www.misterspex.de/c/rat/558)Ein gutes Indiz: Angaben wie "UV400", CE-Kennzeichnung und Markenprodukte vom Optiker oder zertifizierten Online-Händler. Auch selbsttönende Gläser (sogenannte photochrome Gläser wie Transitions) bieten bei Qualitätserzeugnissen vollständigen UV-Schutz. Damit der UV-Schutz möglichst langanhaltend wirkt, ist die richtige Pflege der Sonnenbrille essenziell.Reine Sache - warum Reinigung auch Gesundheitsschutz bedeutetVerschmutzte Brillengläser beeinträchtigen nicht nur die Sicht, sondern unter Umständen auch den UV-Schutz. Staub, Sand oder Salz können Mikrokratzer verursachen, durch die unbemerkt mehr Strahlung eindringen kann. Die richtige Pflege verlängert also nicht nur die Lebensdauer der Brille, sondern auch die Sicherheit für die Augen.Am besten reinigt man Sonnenbrillen regelmäßig mit lauwarmem Wasser, einem speziellen Reinigungsspray und einem Mikrofasertuch. Aggressive Reinigungsmittel, T-Shirts oder Küchenpapier sind tabu - sie können die Gläser beschädigen. Für unterwegs empfiehlt sich ein stabiles Etui sowie Brillenputztücher für die schnelle Reinigung zwischendurch. Mehr Informationen zur richtigen Reinigung der Sonnenbrille gibt es hier. (https://www.misterspex.de/c/rat/734)Sind Kratzer einmal vorhanden, hilft nur der Austausch der Gläser. Mister Spex bietet in seinen Stores eine professionelle Reinigung sowie individuelle Services rund um Brillenpflege und Reparatur an."UV-Schutz ist kein saisonales Thema - unsere Augen brauchen ihn das ganze Jahr über. Aber vor allem im Sommer, wenn wir uns viel draußen aufhalten, ist die richtige Sonnenbrille entscheidend. Hochwertige Gläser mit geprüften Schutzwerten und die passende Pflege können unsere Sehkraft nachhaltig schützen", sagt Eileen Preuss, Head of Optical Expertise bei Mister Spex.Pressekontakt:Corporate CommunicationsMichael Runge I Senior Manager PR & Corporate Communications I michael.runge@misterspex.deOriginal-Content von: Mister Spex SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156902/6048528