München (ots/PRNewswire) -MACHBARKEITSSTUDIE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN, CAV NUN AUF DER SUCHE NACH EINEM PARTNER FÜR DEN BAU DER TESTSTRECKEDer erfolgreiche Abschluss der Machbarkeitsstudie für eine 10 km lange Teststrecke für das ultraschnelle Transportsystem Hyper Transfer in der italienischen Region Venetien wurde auf der derzeit stattfindenden Fachmesse Transport Logistic in München bekannt gegeben.Die Genehmigung erfolgte nach einer eingehenden Studie, an der Dutzende von Ingenieuren mit nachgewiesener internationaler Erfahrung beteiligt waren. Nach dem Zeitplan des Projekts wird nun eine Teststrecke gebaut, um das Hochgeschwindigkeitstransportsystem (bis zu 630 km/h für die Teststrecke und 1.000 km/h für die mögliche künftige kommerzielle Infrastruktur) zu testen, das durch den Einsatz von Kapseln mit Magnetschwebetechnologie gekennzeichnet ist, die jeweils 12 Tonnen Fracht oder 38 Passagiere transportieren können und durch eine Niederdruckröhre fahren. Ziel ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit der Infrastruktur zu beweisen, um zukünftige Implementierungen zu bewerten.Die Leitung des Projekts wurde einer komplexen Organisation anvertraut, die aus dem Technischen Ausschuss besteht, der vom italienischen Ministerium für Infrastrukturen, der Region Venetien und der CAV - Concessioni Autostradali Venete gebildet wird, unterstützt von einer technischen Struktur, die sich aus den Unternehmen der FS-Gruppe Italferr und Italcertifer und dem Programm-Projektmanagementbüro der CAV zusammensetzt, die sich in ein internes Team und eine externe Arbeitsgruppe aufteilt, die von der Universität Padua und dem Hyperbuilders-Konsortium (Webuid und Leonardo) gebildet wird.Die herausragende Rolle des CAV bei diesem Projekt zeigt seine technischen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten. Es hat sich als technologisches Entwicklungslabor für Spitzenprojekte etabliert, deren Ergebnisse wichtiges intellektuelles und wissenschaftliches Kapital für die Umsetzung innovativer Lösungen im gesamten regionalen Infrastruktursystem darstellen.Monica Manto, Präsidentin von CAV, sagt: "Das Hyper-Transfer-Projekt zielt darauf ab, ein sicheres, emissionsfreies und äußerst energieeffizientes Verkehrssystem zu schaffen, das in die derzeit von CAV verwaltete Infrastruktur integriert werden kann. Dank seiner zukunftsweisenden Merkmale wird das Projekt auch dazu beitragen können, die regionale und nationale Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Überlastung des Autobahnnetzes zu verringern. Der Erfolg der Durchführbarkeitstests," so Präsidentin Manto abschließend, "ermöglicht es uns, einen geeigneten Industriepartner zu finden, der uns beim Bau einer Teststrecke unterstützt, dem nächsten Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Infrastruktur."Für Informationen:Adnkronos Comunicazione enrica.marrese@adnkronos.com (mailto:enrica.marrese@adnkronos.com)andrea.nalon@adnkronos.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2702226/CAV_3D_render.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyper-transfer-projekt-in-venetien-erreicht-neuen-meilenstein-302472959.html