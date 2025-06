EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST

Pressemitteilung 5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle drei KI-Portfolios seit Fondsauflage mit überzeugender Performance gegenüber der Peergroup

LF - AI Dynamic Multi Asset S: Renditeorie ntierter Mischfonds (+32,62%) schlägt Peergroup (+23,27%) seit Auflage um 9,35 Prozentpunkte

LF - AI Defensive Multi Asset S: Defensiver Mischfonds (+15,26%) schlägt Peergroup (+9,59%) seit Auflage um 5,67 Prozentpunkte Hamburg, 4. Juni 2025. Neuer Meilenstein für die durch LAIC gesteuerten Mischfonds der LAIQON-Gruppe: Am 29. Mai 2025 erreichten die drei durch die LAIC KI unterstützten Portfolios des Hamburger Asset-Managers einen Track-Record von fünf Jahren. Die Mischfonds ermöglichen Anlegern eine eher defensivere (LF - AI Defensive Multi Asset), stabilere (LF - AI Balanced Multi Asset) und offensivere (LF - AI Dynamic Multi Asset) Investition in die innovative KI-Anlagestrategie. Dafür allokieren sie aus dem LAIC-Investmentuniversum in ETFs. Ergänzt wird der Anlagemix durch eine Beimischung von aktiven Publikumsfonds. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Branchen und Regionen. Das bisherige Ergebnis, das das Portfoliomanagement mit KI-Unterstützung erzielt hat, kann sich durchaus sehen lassen: Trotz anspruchsvollem Umfeld mit Krisen wie der Covid-Pandemie, dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dem sprunghaften Anstieg der Inflation im Frühjahr 2022 und zuletzt den Turbulenzen aufgrund von Trumps Zollpoker erzielten alle drei Fonds seit Auflegung (29.05.2020) bis zum 31. Mai 2025 bislang eine Performance im Bereich der jeweiligen Peergroup oder sogar deutlich darüber. Der LF - AI Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) erreichte beispielsweise seit Auflegung bis zum 31.05.2025 eine Performance von 15,26 Prozent und übertraf damit seine Peergroup, den EAA Cautious Allocation, um mehr als 5 Prozentpunkte. Der LF - AI Dynamic Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T10) outperformte mit einer Performance von 32,62 Prozent seine Peergroup, den EAA Flexible Allocation, sogar um mehr als 9 Prozentpunkte. Effizientes Risikomanagement um "Liberation-Day" "Ein Blick auf den Track-Record der vergangenen fünf Jahre zeigt, dass die KI ihre Stärken insbesondere in unruhigen Marktphasen bislang hervorragend ausspielen konnte: Anders als ihre menschlichen Kollegen agiert sie frei von Emotionen, faktenorientiert und mit hoher Präzision. Damit schafft sie häufig einen Mehrwert", sagt Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der digitalen Tochter der LAIQON AG. Dass diese Strategie aufgeht, zeigte sich auch während der jüngsten Turbulenzen rund um die US-Zölle. So hat das Portfoliomanagement rund um den von Präsident Trump ausgerufenen "Liberation Day" am 4. April 2025 effizientes Risikomanagement betrieben und beispielsweise frühzeitig ab dem 1. April 2025 die Aktienquote des LF - AI Dynamic Multi Asset S von rund 80 Prozent bis zum 8. April schrittweise auf 53 Prozent gesenkt. Als sich die Situation an den Märkten ab Mitte Mai wieder entspannte, erhöhte das Portfoliomanagement mit Unterstützung der KI anschließend wieder zügig die Aktienquote auf circa 73 %, und partizipierte so an den steigenden Märkten. 300 Expertenmeinungen aus 125 Millionen Datenpunkten Hinter den KI-gestützten Entscheidungen des Portfoliomanagements stehen modernste mathematische und statistische Modelle. Die KI wertet täglich 125 Millionen Datenpunkte aus, darunter harte Fakten wie Markt-, Kurs- und Preisdaten, Zahlen zur Inflationsentwicklung, Bilanzdaten und eine Vielzahl von Makrokennzahlen. Aber auch weichere Daten wie Analystenschätzungen und ein aufbereitetes Meinungsbild aus der Presse und den sozialen Medien. "Unsere KI liefert tagesaktuelle Bewertungen für insgesamt 5.000 Einzelaktien, 12.000 aktive Fonds und rund 3.000 ETFs", erläutert Christian Sievers. "Gleichzeitig differenzieren wir uns durch den Einsatz Neuronaler Netze. Unsere KI errechnet für jeden Markt und jedes Investment nicht nur eine Prognose, sondern 300. Es ist im Prinzip so, als würden sich 300 Analysten mit leicht abweichendem Background und Präferenzen eine Meinung zum Markt bilden." Dieser Ansatz ist aktuell noch ein Novum in der KI-Anwendung im Assetmanagement. Der in Deutschland noch ungewöhnliche Ansatz nutzt dabei Neuronale Netze, um Unsicherheiten in der Performance-Prognose sichtbar zu machen. LAIQON-Gruppe: die Performance der drei Mischfonds mit 5-Jahres-Track-Record im Überblick Wertentwicklung (Performance) seit Auflegung 29.05.2020 bis 31.05.2025: Name ISIN Performance Performance Peergroup Performance p.a. Volatilität

p.a. LF - AI Defensive Multi Asset S DE000A2P0T93 15,26 % 9,59 % 2,88 % 5,90 %

LF - AI Balanced Multi Asset S DE000A2P0T51 19,36 % 20,58 % 3,60 % 7,27 %

LF - AI Dynamic Multi Asset S DE000A2P0T10 32,62 % 23,27 % 5,80 % 9,13 %



Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; Morningstar (Peergroup), eig. Darstellung; eig. Berechnungen; die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für die Anteilsklasse S fällt nicht an. Zusätzlich mindern das Anlageergebnis individuell anfallende jährliche Depotkosten. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025). Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

LAIC ADVISOR®: Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen. Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist. LAIC®: LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wort-/Bildmarke. Die zur LAIQON AG gehörenden LAIC-Unternehmensgruppe umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die LAIC Intelligence GmbH. MARKETING-ANZEIGE Rechtliche Hinweise und Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH), Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der Verwahrstelle (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0) und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf der Webseite der Universal Investment abrufen. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet. Vertriebsstelle: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com Fondsmanagement: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de Kontakt: Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com



