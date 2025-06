DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

WARNERMED.H. 22/32 144A US55903VAL71 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 22/52 144A US55903VAQ68 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 22/32 US55903VBC63 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 23/42 US55903VBD47 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 23/52 US55903VBE20 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 22/62 US55903VBF94 10.06.2025 HZE/EOT

WARNER MEDIA 14/44 AOL4 US887317AU93 10.06.2025 HZE/EOT

WARNER MEDIA 15/26 AOL6 US887317AZ80 10.06.2025 HZE/EOT

WARNER MEDIA 16/26 US887317BA21 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 15/27 DCO2 XS1117298247 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 24/33 XS2721621154 10.06.2025 HZE/EOT

WARNERMED.H. 24/30 XS2821805533 10.06.2025 HZE/EOT





