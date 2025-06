DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

WARNER MEDIA 01/31 US00184AAC99 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 10/40 US25470DAD12 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 12/42 DCOD US25470DAG43 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 13/43 DCOE US25470DAJ81 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 16/26 DCO3 US25470DAL38 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 17/28 US25470DAR08 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 17/37 DCO5 US25470DAS80 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY COMM. 17/47 US25470DAT63 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY C. 19/29 US25470DBF50 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY C. 19/49 US25470DBG34 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY C. 20/50 US25470DBH17 10.06.2025 HZE/EOT

DISCOVERY C. 20/30 8BMA US25470DBJ72 10.06.2025 HZE/EOT





© 2025 Xetra Newsboard