LONDON (dpa-AFX) - Im Gegensatz zu Deutschland investiert Großbritannien in den kommenden Jahren einen Milliardenbetrag in Atomenergie. Die britische Regierung kündigte die Freigabe von 14,2 Milliarden Pfund (rund 16,8 Mrd. Euro) für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C in der ostenglischen Grafschaft Suffolk an. Energieminister Ed Miliband sprach von einem "goldenen Zeitalter" sauberer Energie, für das die Atomkraft benötigt werde.

Deutschland hatte dagegen vor zwei Jahren den Atomausstieg vollzogen, die schwarz-rote Bundesregierung plant aktuell auch keine Rückkehr zur Atomkraft. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte jüngst betont, es sei nach wie vor schwierig, in Deutschland einen gesellschaftlichen Konsens dafür hinzubekommen. Die Chance für eine Rückkehr zur Atomkraft sei in der Energiekrise vertan worden und "wir müssen mit der Situation jetzt leben".

Strom für Millionen Haushalte



Die Briten verbinden großen Hoffnungen mit dem neuen, bereits seit Jahren geplanten Kraftwerk, für das weitere neun bis zwölf Jahre Bauzeit vorgesehen sind. Die Regierung will bis 2030 weg von fossilen Brennstoffen. Sizewell C soll sechs Millionen Haushalte mit Energie versorgen und für Tausende Arbeitsplätze sorgen.

Weiterhin kündigten die Briten Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund (rund 3 Mrd. Euro) in ein Programm für kleinere und einfacher zu errichtende Kernreaktoren - sogenannter Small Modular Reactors (SMR) - an. Mitte der 2030er Jahre sollen erste Reaktoren dieser Bauart an das Energienetz angeschlossen werden./mj/DP/men