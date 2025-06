München (ots) -Prominenter Besuch am "Fürstenhof": Cathy Hummels, Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin, übernimmt in der erfolgreichen ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" eine Gastrolle - und spielt dabei sich selbst. In den Folgen 4503 und 4504 (voraussichtlicher Sendetermin: 21. und 24. November 2025) wird sie im Ersten zu sehen sein.Als Single gönnt sich Cathy Hummels in der Serie bewusst eine Auszeit von Männern und dem Dating-Alltag. Auf der Suche nach Ruhe und neuen Impulsen checkt sie für ein paar entspannte Tage im renommierten 5-Sterne-Hotel "Fürstenhof" ein. Zwischen Spa-Bereich und Spaziergängen genießt sie die kleine Flucht aus dem Alltag - ganz ohne Herzklopfen und Liebeswirrwarr.Obwohl Cathy am "Fürstenhof" nicht unbeachtet bleibt - sei es durch charmante Avancen bei einem stilvollen Golf-Ausflug mit Werner (gespielt von Dirk Galuba) oder durch Eriks (gespielt von Sven Waasner) aufmerksame Bewunderung - sucht sie vor allem eines: Ruhe und Zeit für sich. Doch als sie auf Greta (gespielt von Laura Osswald) trifft, die plötzlich in eine heikle Situation gerät, zögert sie nicht lange - und steht ihr mit Herz, Tatkraft und Mitgefühl zur Seite.Cathy Hummels: "Schauspielerin zu sein, war schon immer ein Kindheitstraum von mir - und am Set von 'Sturm der Liebe' durfte ich diesen Traum ein Stück weit leben. Die Dreharbeiten haben mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Team war herzlich und professionell, und ich habe mich rundum wohlgefühlt. Ich hoffe sehr, dass ich bald wieder in Bichlheim vorbeischauen darf!"Cathy Hummels hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Autorin etabliert. Mit einem Gespür für gesellschaftlich relevante Themen baut sie ihre Marke kontinuierlich aus. Ihre starke Präsenz in den sozialen Medien nutzt sie nicht nur für den Dialog mit einer großen und engagierten Community, sondern auch, um Themen wie mentale Gesundheit, Selbstbewusstsein, Familienleben, Female Empowerment und körperliches Wohlbefinden zu diskutieren - stets mit einer klaren Haltung und großer Offenheit. Als Eventveranstalterin setzt sie mit Formaten wie den Balance Boost Days sowie dem WiesnBummel by Cathy Hummels Akzente."Sturm der Liebe" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler."Sturm der Liebe", von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten. Schon am Vortag online in der ARD Mediathek verfügbar: https://www.ardmediathek.de/sturmderliebeFotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion / Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deJessica Emmert, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe"Tel. 089/6499-2868, E-Mail: jessica.emmert@bavaria-fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6051873