Köln (ots) -Überraschung bei 1LIVE: Bill Kaulitz, Frontmann der Band Tokio Hotel und international gefeierter Künstler, moderiert beim jungen WDR-Radiosender seine eigene Show. Am 19. Juni 2025 geht er live on air - und das ganz im Stil von 1LIVE: gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern.In 1LIVE Die Bill Kaulitz Show spricht Bill Kaulitz offen über Themen, die ihn bewegen - von Popkultur bis Persönliches, von Mode bis Mental Health. Das Besondere: Die 1LIVE-Community ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Mit Sprachnachrichten, Social Media-Nachrichten und mit Live-Anrufen können die Hörerinnen und Hörer das Programm mitgestalten. Die Sendung wird parallel bei Tik Tok live gestreamt."Bill Kaulitz steht für totale Authentizität, Leichtigkeit und Hollywood-Glam. Das wird eine wilde, ehrliche und inspirierende Show", freut sich Schiwa Schlei, Programmchefin von 1LIVE.Mit Bill Kaulitz holt 1LIVE eine der markantesten Stimmen der deutschen Musik- und Popkultur ans Mikrofon. Sein Stilbewusstsein und seine direkte Art werden von einem großen Publikum gefeiert.2023 wurde er zusammen mit seinem Bruder Tom mit der 1LIVE Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet.Sendestart:Donnerstag, 19. Juni 2025, 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr in 1LIVE und als Livestream auf dem 1LIVE TikTok-Kanal.Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6051867