Noch bevor der Cadillac Optiq in Europa auf den Markt gekommen ist, hat die GM-Marke nun den Optiq-V vorgestellt. Die Topversion bietet über 380 kW Leistung - und bekommt in Nordamerika als erster Cadillac einen NACS-Ladeanschluss. Der Optiq-V solle die V-Serie "mit jugendlichem und dynamischem Charakter, sportlichem Luxusdesign und leistungsstarker Performance" prägen, wie Cadillac ankündigt. So soll das neue Modell im "Velocity Max"-Modus auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...