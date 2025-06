--Explorationsprogramm 2025 dient der Erkundung der Ausdehnung des bekannten kupfer- und goldführenden kalkalkalischen Porphyrsystems

Vancouver, British Columbia - 10. Juni 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) | (OTC: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, den Beginn des Bohrprogramms 2025 in seinem 6.829 Hektar (ca. 16.875 Acres) großen Vorzeigeprojekt Star in British Columbia bekannt zu geben. Bei den Bohrungen wird man sich in erster Linie auf die Erweiterung der bestehenden Entdeckung bei Star Main konzentrieren. Auch ein Ausbau der Zonen Star North oder Star East ist geplant, sofern die aktuelle Probenahme vor Ort in den jeweiligen Prospektionsgebieten dafür spricht.

Das Projekt Star in der Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und vollständig finanziert bzw. genehmigt. Die Bohrkampagne wurde vor kurzem erweitert (siehe Pressemeldung vom 3. Juni). Im Rahmen des 2,5 Mio. $ schweren Programms sind nun Diamantbohrungen über mehr als 4.000 Bohrmeter vorgesehen, die auf erfolgreichen Explorationsprogrammen (im Wert von über 10 Mio. $) in früherer Zeit aufbauen. Als Orientierungshilfe dienen detaillierte 3D-Magnetinversionsmodelle sowie eine genauere Auswertung struktureller Daten.

Im Bereich der Entdeckung Star Main (Abbildung 1 unten) wurden neue Bohrplätze eingerichtet; die Ausrüstung kann über bestehende Straßen und Wege in überschaubarem Gelände zwischen den Bohrplätzen transportiert werden, ohne dass der Einsatz eines Hubschraubers erforderlich ist. Dadurch hat sich das Budget für die gesamte Kampagne deutlich reduziert. Die Bohrausrüstung wurde unmittelbar nach dem Eintreffen für den sofortigen Einsatz vorbereitet.





Abbildung 1: Bohrgeräte im Bereich eines Bohrplatzes bei Star Main

Die Entdeckung Star Main beinhaltet eine ausgedehnte, supergene Zone in geringer Tiefe, die das Unternehmen in diesem Sommer unbedingt anhand von zusätzlichen Bohrungen erweitern und ausbauen will. Die Sommerbohrungen werden außerdem tiefer gehen als frühere Bohrungen, in denen zwar eine Mineralisierung angetroffen wurde, die Kapazität der Bohrgeräte aber nicht ausreichte. Mit den geplanten Bohrungen will man (i) bestehende magnetische Anomalien, (ii) Bodenbereiche mit hohen geochemischen Werten und (iii) Zonen mit hoher Aufladbarkeit in der Tiefe und zur Seite hin ausdehnen, und erhofft sich dadurch eine Erweiterung der bekannten Lagerstätte bei Star Main.

Wie in einer Pressemeldung vom 27. Mai 2025 erläutert, sieht der aktuelle Bohrplan eine Erkundung der lateralen und vertikalen Kontinuität der im Rahmen von 10 Mio. $ teuren Bohr- und Explorationskampagnen ermittelten Mineralisierungszonen vor; auch neu modellierte magnetische Anomalien und Anomalien mit hoher Aufladbarkeit sollen genauer untersucht werden. Der Plan für 2025 konzentriert sich einerseits auf oberflächennahe Oxidzonen und andererseits auf tieferliegende Mineralisierungen vom Porphyrtyp bzw. Strukturen, die mit den Verwerfungen Star und Dick Creek verbunden sind. Sechs Primärbohrungen über 4.000 Meter (Bohrlöcher A-F) sind geplant.

Wichtigste Bohrziele:

- Bohrloch A (derzeit in Bearbeitung): Eine 500 Meter tiefe Ergänzungsbohrung, mit der die Verwerfung Star durchörtert und ein 150 Meter breiter mineralisierter Abschnitt im Liegenden unterhalb einer früheren Durchschneidung [200 m (28-228 m) mit 0,49 % Cu und 0,24 g/t Au] erkundet werden soll.

- Bohrloch B: Dient der genaueren Erkundung einer Oxid- und Sulfidmineralisierung in geringer Tiefe nördlich der Hauptzone. In der benachbarten Bohrung S_029 wurden u.a. 131 m (11-130 m Tiefe) mit 0,41 % Cu und 0,26 g/t Au durchörtert.

- Bohrloch C: Eine 600 Meter tiefe Bohrung, in der nach Tiefenausläufern unterhalb von Bohrloch S_027 [263 m (7-267 m) mit 0,39 % Cu und 0,12 g/t Au] gesucht werden soll; hier ist eine magnetische Anomalie das Ziel.

- Bohrloch D: Eine geplante, 800 Meter tiefe Bohrung an der Westflanke, mit der die Mineralisierung erweitert und unterhalb von Bohrloch S_040 [120 m (352-472 m) mit 0,36 % Cu und 0,13 g/t Au] ausgebaut werden soll.

- Bohrloch E: Ziel ist hier sowohl das Hängende als auch das Liegende rund um Bohrloch S_023 [290 m (3-293 m) mit 0,41 % Cu und 0,19 g/t Au].

- Bohrloch F: Eine geplante, 300 Meter tiefe Explorationsbohrung in der südwestlichen Erweiterung der magnetischen Anomalie.

Tabelle 1: Historische Bohrkrägen Tabelle UTM 9N

Loch-Nr. Easting Northing Höhenlage Tiefe Azimut Neigung S023 339876 6458313 1140 293 45 -80 S025 339933 6458268 1127 410 270 -85 S027 339749 6458236 1104 598 0 -90 S029 339814 6458170 1072 470 30 -75 S040 339696 6458304 1108 472 0 -90

"Wir machen uns die besten verfügbaren wissenschaftlichen Methoden und auch unsere früheren Bohrerfolge zunutze, um ein strategisches, hocheffizientes Bohrprogramm auf den Weg zu bringen", erklärt Jeremy Hanson. "Diese Bohrkampagne im Projekt Star ist die aus technischer Sicht bis dato ausgefeilteste. Wir erwarten uns hier große Fortschritte im Rahmen der Erschließung einer Mineralressource."

Darryl Jones, CEO von Star Copper, fügt hinzu: "Die früheren Bohrungen im Konzessionsgebiet haben uns wirklich dazu motiviert, unsere Explorationsaktivitäten zu forcieren. Das bestätigte Vorkommen eines ausgedehnten kupfer- und goldführenden kalkalkalischen Porphyrsystems ist das Ergebnis einer über 10 Mio. $ teuren Exploration in der Vergangenheit, die unter anderem geophysikalische und geochemische Messungen, Grabungen, Bodenprobenahmen und mehr als 13.000 Bohrmeter in 49 Diamantbohrlöchern umfasste. Diese historischen Arbeiten sowie unsere neu ausgewerteten magnetischen Daten bilden die Grundlage für unsere Bohrzielsuche und haben uns veranlasst, mit der Erkundung der angrenzenden Claims Star North und Star East zu beginnen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie sehr ähnliche Merkmale wie die Lagerstätte Star Main aufweisen, sind wir sehr gespannt, ob die Ergebnisse der gezielten Probenahmen und Grabungen die geotechnischen Daten bestätigen. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, könnten wir das gesamte Interessengebiet möglicherweise deutlich erweitern."

Das gesamte Bohrprogramm wird durch eine Neuauswertung von historischen Daten aus einer Magnetikmessung unterstützt, die Anfang des Jahres 2023 von Ronacher MacKenzie Geoscience (RMG) invertiert wurden. Die daraus resultierenden 3D-Modelle haben bestätigt, dass hier magnetische Zonen mit bekannten Mineralisierungen zusammenfallen; es wurden wichtige Strukturmerkmale, wie etwa die Verwerfungen Star und Dick Creek, aufgefunden. Diese Strukturen werden als Teil einer zur linken Seite hin streichenden/gleitenden Formation mit Verwerfungssegmenten mit Verschiebungscharakter bzw. vom R'-Typ gedeutet, die als Leitstrukturen für mineralisierte Flüssigkeiten fungieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Star_Copper_, Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

