Unterföhring (ots) -Anpfiff zur UEFA U21-Europameisterschaft 2025. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Donnerstag, 12. Juni, los. SAT.1 und Joyn zeigen die Auftaktpartie gegen Slowenien live ab 20:15 Uhr. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser und die Experten Markus Babbel, Max Nicu und Conan Furlong berichten aus dem slowakischen Nitra. Premiere auf Joyn. Der Superstreamer zeigt zum ersten Mal alle Spiele der U21-Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni live und kostenlos.Bei der heutigen Pressekonferenz von ProSiebenSat.1 gab U21-Nationalspieler Kapitän Eric Martel die Marschrichtung für das DFB-Team vor: "Die Schale hochzuheben ist einfach ein geiles Gefühl. Den Pokal hochzuheben, dafür lohnt es sich einfach. Unser klares Ziel ist es, nach Bratislava zu kommen.""ran Fußball"-Experte Markus Babbel: "Das ist eine tolle Truppe, mit vielen tollen Talenten, die wir später definitiv in der A-Nationalmannschaft sehen werden. Ich gehe schwer davon aus, dass wir eine große Möglichkeit haben, bis ins Halbfinale zu kommen. Finale, das wissen wir, dafür braucht man auch ein Quäntchen Glück."Der FC Bayern München (15. Juni gegen Auckland City FC) und Borussia Dortmund (17. Juni gegen Fluminense Rio de Janeiro) starten wenige Tage nach dem Auftakt der Europameisterschaft in den Fußball-Sommer. Joyn, ProSieben und SAT.1 übertragen alle Spiele der deutschen Teams bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 live ab 15. Juni. Die Europameister Stefan Kuntz, Fredi Bobic, Thomas Helmer, Markus Babbel und Champions League-Sieger Alexander Zickler stehen als Experten jeweils an der Seite von Moderatorin Andrea Kaiser.Experte Fredi Bobic: "Die Klub-WM ist eine Bühne, die den Fußball auf ganz neue Art präsentieren wird. Wir werden völlig neue Vereine und deren Mannschaften kennenlernen und sicherlich spannende Spiele erleben. Ich freue mich darauf, Teil der SAT.1-Crew zu sein."Der große Fußball-Sommer XXL live auf Joyn12. Juni, 20:15 Uhr: Deutschland - Slowenien (SAT.1)15. Juni, 17:30 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC (SAT.1)15. Juni, 20:15 Uhr: Tschechien - Deutschland (SAT.1)17. Juni, 17:30 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro - Borussia Dortmund (SAT.1)18. Juni, 20:15 Uhr: England - Deutschland (SAT.1)20. auf 21. Juni, 2:45 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors (SAT.1)21. Juni, 17:30 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund (SAT.1)21./22. Juni, 17:30 und 20:15 Uhr: Viertelfinals U21-EM (SAT.1 und ProSieben MAXX)24. Juni, 20:15 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München (SAT.1)25. Juni, 17:30 und 20:15 Uhr: Halbfinals U21-EM (SAT.1 und ProSieben MAXX)25. Juni, 20:15 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC (ProSieben)28. Juni, 20:15 Uhr: Finale U21-EM (SAT.1)28. Juni - 1. Juli: Achtelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)2. - 27. Juli: Frauen-Europameisterschaft (ARD/ZDF)4./5. Juli: Viertelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)8./9. Juli, 20:15 Uhr: Halbfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)13. Juli, 20:15 Uhr: Finale Klub-WM (SAT.1)1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga (SAT.1)16. August, 19:50 Uhr: Franz Beckenbauer Supercup (SAT.1)22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga (SAT.1)Pressekontakt:Michael Ulich / Emma SirihongseCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1174emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6052422