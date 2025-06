Neue Plattform vereint Agenten, Modelle, Wissen und Daten, um Geschäftsabläufe durch KI zu transformieren

Uniphore, führender Anbieter von Unternehmens-KI, hat heute die Uniphore Business AI Cloud lanciert eine eigenständige, zusammensetzbare und sichere Plattform, die die KI-Kluft zwischen IT- und Unternehmensnutzern überwindet, indem die Einfachheit der Verbraucher-KI mit Sicherheit und Skalierbarkeit der Unternehmensklasse kombiniert wird.

KI-Technologien bewirken eine rasche Umgestaltung des Unternehmens. Es wurde jedoch nur wenig darauf geachtet, KI so bereitzustellen, dass CIOs sie sicher über die Organisation hinweg skalieren können, während Unternehmensnutzer KI intuitiv und unter Verwendung von Unternehmensdaten, Integrationen und Kontext nutzen können. IT und Unternehmen müssen über eine zentrale KI-Plattform vereint werden, damit KI die versprochene Unternehmenstransformation bewirken kann.

Die Business AI Cloud

Die Business AI Cloud von Uniphore unterstützt das agentengesteuerte Unternehmen durch eine umfassende KI-Plattform, die Daten, Wissen, Modelle und Agenten umspannt. Sie ermöglicht es Unternehmensnutzern, KI-Agenten bereitzustellen und augenblicklich Unternehmenswissen zu nutzen, während CIOs in die Lage versetzt werden, sichere, integrierte KI-Anwendungen zu liefern, die mit Unternehmensdaten gefüttert wurden.

Datenschicht: Eine zusammensetzbare Datenschicht ohne Kopien, die eine Verbindung zu jeder beliebigen Plattform, Anwendung oder Cloud herstellen kann, um Daten vor Ort abzufragen und vorzubereiten. Dadurch werden Migrationen eliminiert und die KI-Bereitstellungszeit wird reduziert.

Eine zusammensetzbare Datenschicht ohne Kopien, die eine Verbindung zu jeder beliebigen Plattform, Anwendung oder Cloud herstellen kann, um Daten vor Ort abzufragen und vorzubereiten. Dadurch werden Migrationen eliminiert und die KI-Bereitstellungszeit wird reduziert. Wissensschicht: Unternehmensdaten werden strukturiert und in den richtigen Kontext für den KI-fähigen Wissensabruf gesetzt, was eine Optimierung proprietärer SLMs ermöglicht. Dies wiederum führt zu einer ständigen Feinabstimmung und setzt domänenübergreifend umfangreiche, erklärbare Erkenntnisse frei.

Unternehmensdaten werden strukturiert und in den richtigen Kontext für den KI-fähigen Wissensabruf gesetzt, was eine Optimierung proprietärer SLMs ermöglicht. Dies wiederum führt zu einer ständigen Feinabstimmung und setzt domänenübergreifend umfangreiche, erklärbare Erkenntnisse frei. Modellschicht: Offen und vollständig kompatibel mit Closed- und Open-Source-LLMs, sodass Unternehmen Modelle schützen und steuern und sie bei technologischen Weiterentwicklungen ohne Nacharbeit orchestrieren und austauschen können.

Offen und vollständig kompatibel mit Closed- und Open-Source-LLMs, sodass Unternehmen Modelle schützen und steuern und sie bei technologischen Weiterentwicklungen ohne Nacharbeit orchestrieren und austauschen können. Agentenschicht: Bietet vorgefertigte Agenten der Enterprise-Klasse und die Erstellung von Agenten für natürliche Sprache, plus Orchestrierung basierend auf Business Process Model and Notation (BPMN), um KI in realen Arbeitsabläufen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenservice, HR und mehr bereitzustellen.

Weg frei zur Unternehmens-KI

Trotz verschiedener KI-Plattformen und -Anwendungen erfolgt die KI-Implementierung in Unternehmen bisher nicht reibungslos. Die Business AI Cloud reagiert auf die vier größten Hemmnisse für die KI-Übernahme in Unternehmen:

Probleme in der Datenschicht: Das Auffinden nicht organisierter Daten und ihre Umwandlung und Vorbereitung zur Nutzung durch KI erfolgt immer noch manuell, ist zeitaufwendig und fragmentiert, was die Bereitstellung verlangsamt und die Skalierung von KI erschwert.

Das Auffinden nicht organisierter Daten und ihre Umwandlung und Vorbereitung zur Nutzung durch KI erfolgt immer noch manuell, ist zeitaufwendig und fragmentiert, was die Bereitstellung verlangsamt und die Skalierung von KI erschwert. Datenhoheit: Globale Unternehmen benötigen eine einzige Architektur für Cloud-, Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen.

Globale Unternehmen benötigen eine einzige Architektur für Cloud-, Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen. Zwischen IT und Unternehmen aufgeteilte Zuständigkeit für KI: Die IT ist in der Regel für die KI-Infrastruktur und -Strategie verantwortlich, die KI-Erfahrung liegt jedoch beim Unternehmen. Aktuelle KI-Plattformen verhindern eine schnelle Übernahme durch Unternehmensnutzer.

Die IT ist in der Regel für die KI-Infrastruktur und -Strategie verantwortlich, die KI-Erfahrung liegt jedoch beim Unternehmen. Aktuelle KI-Plattformen verhindern eine schnelle Übernahme durch Unternehmensnutzer. Notwendigkeit des vollständigen Austauschs: Die meisten KI-Plattformen sind nicht mit dem bestehenden Technologie-Stack des Unternehmens kompatibel und ihre Bereitstellung erfordert erhebliche Veränderungen.

"Die meisten aktuellen KI-Lösungen wurden für Verbraucher oder Forscher entwickelt, nicht für Unternehmen", sagte Umesh Sachdev, CEO und Mitgründer von Uniphore. "Uniphore Business AI Cloud ändert das. Wir haben vier wichtige Schichten des KI-Stacks vereint: Daten, Wissen, Modelle und Agenten. CIOs können KI jetzt auf sichere Weise in großem Maßstab bereitstellen, die Verantwortung für die KI-Governance behalten und es gleichzeitig Unternehmensnutzern ermöglichen, die Lösung optimal zu nutzen."

Die Uniphore Business AI Cloud eigenständig, zusammensetzbar und sicher

Als eigenständige, zusammensetzbare und sichere KI-Plattform für Unternehmen gibt Uniphore CIOs und Unternehmensleitern drei kritische Fähigkeiten für die schnelle Bereitstellung und Übernahme von KI.

Eigenständigkeit : Uniphore unterstützt Cloud-, Multi-Cloud- und On-Premise-Bereitstellungen von KI-Agenten und -Apps für Unternehmen. Mit unserer Plattform können Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten, Modelle und KI-Workflows behalten. Über eine einzigartige Architektur, die ohne Kopie auskommt, sorgt Uniphore dafür, dass Daten an Ort und Stelle bleiben, damit datenschutzrechtliche, aufsichtsrechtliche und Governance-Anforderungen erfüllt werden.

: Uniphore unterstützt Cloud-, Multi-Cloud- und On-Premise-Bereitstellungen von KI-Agenten und -Apps für Unternehmen. Mit unserer Plattform können Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten, Modelle und KI-Workflows behalten. Über eine einzigartige Architektur, die ohne Kopie auskommt, sorgt Uniphore dafür, dass Daten an Ort und Stelle bleiben, damit datenschutzrechtliche, aufsichtsrechtliche und Governance-Anforderungen erfüllt werden. Zusammensetzbarkeit : Uniphore lässt sich in vorhandene Unternehmenstechnologie und Daten-Stacks integrieren und sich mit beliebigen KI-Datenquellen, -modellen oder -anwendungen verbinden. Diese Flexibilität ermöglicht eine Bereitstellung ohne Festlegung auf einen spezifischen Anbieter, ein spezifisches Modell oder eine spezifische Architektur.

: Uniphore lässt sich in vorhandene Unternehmenstechnologie und Daten-Stacks integrieren und sich mit beliebigen KI-Datenquellen, -modellen oder -anwendungen verbinden. Diese Flexibilität ermöglicht eine Bereitstellung ohne Festlegung auf einen spezifischen Anbieter, ein spezifisches Modell oder eine spezifische Architektur. Sicherheit: Uniphore integriert KI-spezifische Schutzmaßnahmen, unter anderem zur Steuerung von Modellverhalten, Beobachtbarkeit, granularer Governance, Verteidigung gegen feindliche Prompts und fortlaufendem Red-Teaming zur Sicherstellung von Systemresilienz und Compliance.

Unternehmens-KI vereinfacht

Uniphore überwindet die Kluft zwischen Verbraucher- und Unternehmens-KI, indem es die Einfachheit, Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit bietet, die Unternehmensnutzer erwarten, gepaart mit der Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit der Unternehmensklasse, die die IT fordert. Im Gegensatz zu Verbraucher-Tools, denen es an Unternehmenskontext und Kontrolle fehlt, oder technischen KI-Frameworks, die nur für Entwickler konzipiert wurden, ist die Business AI Cloud von Uniphore für CIOs und Unternehmensnutzer gedacht. Dazu werden Agenten, Modelle, Wissen und Daten in einer zentralen, zusammensetzbaren Plattform vereint. Durch dieses Gleichgewicht aus Benutzerfreundlichkeit und Rigorosität wird das wahre Versprechen der KI erfüllt, kein bloßes technologisches Upgrade zu sein, sondern das Unternehmen zu transformieren.

Vertrauen globaler Unternehmen

Uniphore wird in Tausenden von Endkundenumgebungen in allen wichtigen Branchen bereitgestellt. Führende globale Unternehmensberatungsfirmen nutzen die Business AI Cloud zur Erstellung benutzerdefinierter Modelle, Implementierung von Agenten, Automatisierung von Unternehmens-Workflows und Bereitstellung KI-optimierter Kunden- und Mitarbeitererfahrungen nach Maß.

"Mit Uniphore bauen wir eine agentengestützte KI-Fabrik auf, um rasch KI-Agenten in unseren Kundenumgebungen erstellen, bereitstellen und orchestrieren zu können", sagte Oscar Vergé, Chief AI Deployment Officer bei Konecta. "Mit der Agentenerstellung, der Orchestrierungs-Engine und der Unterstützung für vorgefertigte und benutzerdefinierte Agenten der Plattform können wir kritische Workflows für jeden Kunden in agentengestützte Workflows umwandeln, vom Kundenservice bis hin zur Automatisierung im Backoffice-Bereich. Das ist nicht einfach nur KI-Implementierung das ist eine wirkliche unternehmensweite Transformation."

"Uns ging es nicht darum, einfach nur KI hinzuzufügen", sagte Rajesh Subramaniam, CEO von ResultsCX. "Wir wollten von fragmentierten Punktlösungen auf eine einheitliche Plattform umstellen, die domänenspezifische Sprachmodelle unterstützt und sowohl kundenspezifische als auch vorgefertigte KI-Agenten unterstützt. Diese Agenten, die Teil der Agentenschicht von Uniphore sind, helfen uns dabei, Kunden-Journeys intelligenter, schneller und wirksamer neu zu konzipieren."

"Die agentengestützte Anwendungssuite von Uniphore sticht nicht nur aufgrund ihrer Anwendungsmöglichkeit auf Unternehmensebene hervor, sondern durch die Ermöglichung der Umstellung auf agentenbasierte Workflows", sagte Luis Alonso, Head of Customer Data Strategy Engineering Global Marketing Data Sciences bei HP. "Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie die Marketing-KI-CDP unser Unternehmen voranbringt, da sie Marketingteams bedarfsgerechten Zugriff auf Daten ermöglicht."

Die Business AI Cloud von Uniphore wird ab Juli allgemein verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.uniphore.com/

Unternehmens-KI auf dem AI Leadership Summit in London

Uniphore wird die Business AI Cloud beim exklusiven AI Leadership Summit in London am 9. Juni um 16 Uhr BST (8 Uhr PST, 11 Uhr EST) vorstellen.

Diese geschlossene Veranstaltung, die per Live-Stream zur Verfügung stehen wird, bietet die seltene Gelegenheit, direkt von Führungskräften und Branchenführern mehr über die Operationalisierung der nächsten Generation der Unternehmens-KI zu erfahren, einschließlich agentengestützter Systeme, die logisch denken, handeln und Ergebnisse liefern.

Das erwartet Sie:

Erfahren Sie, wie Führungskräfte von Konecta, KPMG und ResultsCX KI in realen Bereitstellungen skalieren.

Erhalten Sie Erkenntnisse von Forrester-KI-Analyst Rowan Curran zum Anstieg agentengestützter Systeme und geschäftsfähiger KI.

Hören Sie als einer der Ersten eine wichtige Ankündigung von Uniphore-CEO Umesh Sachdev, die das nächste Kapitel der Unternehmens-KI bestimmen wird.

Sehen Sie Live-Demos zu den neusten Innovationen in agentengestützter und zusammensetzbarer KI.

URL zur Registrierung für die Veranstaltung: https://www.uniphore.com/events/unlocking-business-ai-a-leadership-summit-by-uniphore-webcast/

Über Uniphore

Uniphore ist ein führender Anbieter für Unternehmens-KI. Unsere eigenständige, zusammensetzbare und sichere KI-Plattform verbindet Unternehmensdaten, optimiert KI-Modelle und stellt agentengestützte KI unternehmensweit bereit. Wir versetzen jeden Mitarbeiter in die Lage, die Produktivität zu steigern, und helfen Unternehmen dabei, das Wachstum zu beschleunigen, intelligenter zu arbeiten und Kosten zu senken. Uniphore, dem weltweit mehr als 1.500 Unternehmen vertrauen und das einen Platz unter den Deloitte Fast 500 hat, löst das Versprechen der KI ein, Unternehmen zu transformieren.

Weitere Informationen zu der Business AI Cloud von Uniphore und KI-Unternehmenslösungen finden Sie unter www.uniphore.com. Erkenntnisse, Updates und Konzepte finden Sie in unserem Blog, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250609906816/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Tim Harris

Director, Public Relations

tim.harris@uniphore.com