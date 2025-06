Die Handelsgespräche zwischen den USA und China gehen in London weiter und heben die WTI-Preise über 64,00 USD aufgrund verbesserter Nachfrageerwartungen.Der US NFIB-Index für Mai zeigt eine verbesserte Geschäftserwartung, was die Ölpreise aufgrund höherer Energiebedarfsprognosen unterstützt.Investoren blicken dem US API-Bericht entgegen, der für Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...