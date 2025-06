Die Position der Commerzbank hinsichtlich der Arbeitslosenquote ist sehr ähnlich wie im Vorjahr und liegt derzeit bei 4,2 %, nachdem sie sich in den letzten Monaten kaum verändert hat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,0 % und stieg in den Monaten zuvor nur sehr langsam an. Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze hat sich jedoch deutlich verlangsamt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...