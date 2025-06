Wien (www.fondscheck.de) - Die auf den Markt der börsengehandelten Fonds (ETFs) spezialisierte Beratungsgesellschaft Blackwater hat David Schnautz an Bord geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Schnautz sei zuvor als Senior Sales Manager bei Lampe Asset Management tätig gewesen. Bei Blackwater solle er als Director of Client Coverage Asset Manager beraten, die in das Feld der UCITS-ETFs einsteigen wollten, habe das Consultinghaus mitgeteilt. Zudem solle er die Anbieter beim Vertrieb der Produkte unterstützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...