Berlin (ots) -Der gemeinnützige Verein Angriff auf die Seele - Psychosoziale Hilfe für Angehörige der Bundeswehr e. V. nimmt am 15. Juni 2025 an der zentralen Feier zum ersten Nationalen Veteranentag teil. Die Veranstaltung findet am Berliner Reichstagsgebäude statt; der Verein ist dort am Stand 24 vertreten.Im Mittelpunkt des Auftritts steht die Premiere des neuen Kurzfilms "UnsichtbaresLeid: Perspektive aus Sicht von Kindern". Der rund dreiminütige Film zeigt eindrucksvoll, wie stark Kinder unter der einsatzbedingten psychischen Erkrankung eines Elternteils leiden können - insbesondere, wenn dieser infolge eines Auslandseinsatzes z.B. an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder einer Traumafolgestörung erkrankt ist.Der neue Film ist Teil der Kampagne UnsichtbaresLeid, die 2023 von Angriff auf die Seele e. V. ins Leben gerufen wurde. Sie macht auf die oft verborgenen Belastungen aufmerksam, denen Einsatzgeschädigte und ihre Familien ausgesetzt sind. Bis heute wurden vier Kurzfilme produziert, die jeweils persönliche, subjektive Einblicke in das Leben mit einsatzbedingten psychischen Erkrankungen geben - aus der Sicht von Betroffenen und Angehörigen. Im Juni 2024 wurde die Kampagne mit dem German Brand Award 2024 ausgezeichnet.Die ersten drei Kurzfilme wurden im Jahr 2023 mit Hilfe der Deutschen Härtefallstiftung (DHS) finanziert und co-produziert. Der neue Film "UnsichtbaresLeid: Perspektive aus Sicht von Kindern" wurde im Jahr 2024 mit Unterstützung einer Projektförderung des Deutschen Bundestages durch den Verein produziert. Die Umsetzung der Filme erfolgte in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur C3 Content GmbH.Das Video- und Audiomaterial kann - nach Rücksprache und unter Nennung der Quelle - im Rahmen der Berichterstattung zum Veteranentag 2025 frei verwendet werden.Für Vertreterinnen und Vertreter der Medien stehen die Teaser/Filme vorab zur Ansicht und Download bereit:https://besuche.link/unsichtbaresleid25YouTube Playlist zum teilen:https://besuche.link/ytunsichtbaresleid25Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie hier:https://angriff-auf-die-seele.de/hilfe/unsichtbaresleid/Pressekontakt:Frank EggenAngriff auf die Seele e. V.+49 (0)30 692097501medien@angriff-auf-die-seele.dehttps://angriff-auf-die-seele.deOriginal-Content von: Angriff auf die Seele - Psychosoziale Hilfe für Angehörige der Bundeswehr e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179992/6052499