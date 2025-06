Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich gegen eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit ausgesprochen. In einem Brief an den Betriebsrat sicherte er dem Institut Unabhängigkeit zu. Aktie verliert. Die Commerzbank-Aktie ist gestern auf Talfahrt gegangen - grenzte allerdings ihre Verluste von anfänglich zwei Prozent auf ein knappes Prozent ein. Zuvor waren Inhalte eines Briefs bekannt geworden, den Bundeskanzler Friedrich Merz an den Betriebsrat der Bank geschrieben hatte. Die Arbeitnehmervertreter ...

