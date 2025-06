Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, brachte jetzt mit dem Quectel KCM0A5S ein Wi-SUN-Hochleistungsmodul auf den Markt, das für Smart-Anwendungen beispielsweise in der Straßenbeleuchtung, in der Präzisionslandwirtschaft, im Industrie-IoT-Bereich sowie in intelligenten Stromzählern (Smart Meters) und in Lösungen für intelligente Städte (Smart Cities) konzipiert ist. Es basiert auf dem EFR32FG25 von Silicon Labs, einem im Sub-GHz-Frequenzbereich arbeitenden funkgestützten System-on-Chip mit niedriger Leistungsaufnahme, und ist mit einem Prozessor vom Typ ARM Cortex-M33 mit einer Frequenz von bis zu 97,5 MHz ausgerüstet. Das Modul beinhaltet einen eingebauten 256 kB großen RAM- und einen 2 MB-Flash-Speicher, die für effiziente Leistungen sorgen.

Das Quectel KCM0A5S unterstützt das Protokoll Wi-SUN Field Area Network (FAN) 1.1 und arbeitet im Frequenzbereich von 470 bis 928 MHz. Es nutzt die IPv6-basierte Technologie "Wireless Mesh Networking", die ein wesentliches Merkmal des Kommunikationsstandards Wi-SUN ist, um große Übertragungsreichweiten, stabile Netzwerkverbindungen und eine zuverlässige Datenübertragung zu erzielen. Darüber hinaus bietet das KCM0A5S flexible Implementierungsmöglichkeiten, unterstützt sowohl Router- als auch Leaf-Node-Konfigurationen im Standalone-SoC-Modus und fungiert als Border-Router im gekoppelten Betrieb mit einem Linux-Host im Modus RCP (Radio Co-Processor). Diese Vielseitigkeit macht es zu einer idealen Lösung für zahlreiche Mesh-Networking-Anwendungen in Smart-City-, Utility- und industriellen IoT-Implementierungen. Außerdem ist das KCM0A5S mit hochwirksamen Störunterdrückungsfunktionen ausgestattet und erreicht eine exzellente Signaldurchdringung, was von besonderem Wert in Anwendungsfällen ist, in denen schwer zugängliche Orte erreicht werden müssen. Mit einem Produktlebenszyklus von mindestens zehn Jahren und versionsübergreifender Kompatibilität gewährleistet diese Lösung eine langfristige Interoperabilität innerhalb von Wi-SUN-FAN-Netzwerken.

"Wir freuen uns sehr über die Markteinführung des Quectel-Moduls KCM0A5S Wi-SUN", sagte Delbert Sun, Vice General Manager, Product Department, von Quectel Wireless Solutions. "Wi-SUN ist eine vielseitig einsetzbare LPWA-Konnektivitätstechnologie, die weltweit in einer Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzbar ist und mit ihrer Sicherheit, Skalierbarkeit und Robustheit Entwicklern und Gerätedeignern überzeugende Vorteile bietet. Hinzu kommen beim KCM0A5S sein ultrakompakter Formfaktor, seine Hochgeschwindigkeits-Bandbreite und seine kurzen Latenzzeiten. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden beim Aufbau einer intelligenteren Welt mit dem KCM0A5S zu unterstützen, denn damit bringen Sie die neuesten Wi-SUN-fähigen Geräte auf den Markt."

Die Flexibilität für Entwickler und Designer wird durch den ultrakompakten Formfaktor des KCM0A5S im LCC-Gehäuse gewährleistet. Die Abmessungen von nur 28,0 x 22,0 x 3,15 mm ermöglichen eine Optimierung der Größe und Kosten der Endprokte und bieten ein Maximum an Designoptionen. Das Modul eignet sich zudem mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ideal für Anwendungen in Industriequalität. Es ist in Varianten verfügbar, die eine-in ausgewählten Regionen wie Nordamerika, Lateinamerika und einigen APAC-Ländern derzeit zulässige-Spitzensendeleistung von 30 dBm unterstützen, und ermöglicht vorbehaltlich regionaler behördlicher Zulassungen die Anwendung sowohl von OFDM- als auch FSK-Modulationsverfahren.

Wi-SUN hat in der letzten Zeit aufgrund seiner Mischung aus Skalierbarkeit, Sicherheit, Interoperabilität und Leistungsfähigkeit für die Vernetzung von IoT-Geräten als Low-Power-Konnektivitätslösung nach dem Standard LPWA (Low Power Wide Area) an Dynamik gewonnen. Diese Technologie bietet eine Hochgeschwindigkeitsbandbreite von bis zu 2,4 Mbps mit OFDM-Modulation, ist leicht erweiterbar und kann Tausende von Knoten unterstützen. Die selbstformende und selbtsheilende Mesh-Struktur von Wi-SUN verhindert das Entstehen von Netzwerken mit einzelnem Ausfallpunkt (Single Point of Failure) und vereinfacht die Implementierung.

Aufgrund der Kombination aus großer Netzabdeckung, einer großen Reichweite von mehreren Kilometern und der Einsatzfähigkeit in urbanen Nutzungsszenarien, die durch den Betrieb im Multi-Hop-Modus ermöglicht wird, eignet sich Wi-SUN gut für Smart-Meter- und Smart-City-Anwendungen. So wurde beispielsweise ein Steuerungsmanagementsystem für die Straßenbeleuchtung, Versorgungseinrichtungen und Parkmöglichkeiten in London implementiert, in dem aus 15.000 Wi-SUN-Geräten und 12 Wi-SUN-Border-Routern ein Echtzeit-Fernmanagement in Form eines zukunftssicheren Systems implementiert wurde, das ausgebaut werden kann, wenn in der Stadt neue Infrastrukturen entstehen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 5.600 Mitarbeitern treiben wir Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, Satellitennavigation, Satellitenkommunikation, WLAN- und Bluetooth-Module sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

