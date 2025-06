EQS-News: Argyle Resources Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

12.06.2025

Calgary - 12. Juni 2025 - Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen technischen Bericht (der "technische Bericht") über sein Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Quebec einreichen wird. Der technische Bericht, der ab 11. Juni 2025 auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) verfügbar ist, bietet einen umfassenden Überblick über das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel, einschließlich des geologischen Milieus, der historischen Explorationsaktivitäten, der jüngsten Arbeiten durch Argyle sowie einer ersten Bewertung der Siliziumdioxidressourcen und des entsprechenden Potenzials. Das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel erstreckt sich über dreiundzwanzig zusammenhängende Bergbau-Claims mit einer bedeutenden Grundfläche von 1.312,90 Hektar. Das Projekt zeichnet sich durch seine hervorragende Zugänglichkeit aus und liegt etwa 364 km nordöstlich der Stadt Quebec. Straßenzugang besteht über Highway QC A-20 East, gefolgt von QC-132 bei Mont-Joli und QC-234 in Richtung Sainte-Angèle-de-Mérici, wobei diverse Teile des Konzessionsgebiets direkt über Schotterstraßen erreichbar sind.

Abbildung 1: Lageplan mit den Siliziumdioxidprojekten von Argyle in Quebec Robustes Siliziumdioxidpotenzial durch historische und jüngste Arbeiten bestätigt: Die Quarzitmineralisierung im Bereich Silica II des Konzessionsgebiets stammt aus der Formation Val Brillant, einer sedimentären Einheit aus dem Silur-Devon. Historische Explorationsarbeiten, die auch Probenahmen und Bohrungen durch Liboiron (1991) und Reid (1991) beinhalteten, haben den hohen Siliziumdioxidgehalt dieser Formation immer wieder unter Beweis gestellt. Strategische Vorteile und Zukunftsaussichten: Die Claims von Argyle erstrecken sich strategisch über Quarzitvorkommen, die sich möglicherweise für einen Abbau in großen Tonnagen (Bulk Mining) eignen, wodurch das Unternehmen von der zunehmenden Nachfrage nach hochwertigem Siliziumdioxid profitieren könnte. Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp., sagt dazu: "Die Einreichung dieses NI 43-101-konformen Berichts ist ein bedeutender Meilenstein für Argyle und unterstreicht unser Engagement für die systematische Bewertung und Erschließung unserer wertvollen Siliziumdioxidvorkommen in Quebec. Das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel ist unserer nach Ansicht nach sehr vielversprechend und dieser Bericht wird unseren Aktionären und dem Markt ein umfassendes Verständnis seines Potenzials vermitteln." Das Hauptaugenmerk von Argyle Resources Corp. ist auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Siliziumdioxidprojekten an strategischen Standorten gerichtet. Das Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel ist ein wichtiges Asset im Portfolio des Unternehmens und ist auf die wachsende Nachfrage nach Siliziumdioxid für verschiedene industrielle Anwendungen ausgerichtet.

Qualifizierter Sachverständiger George Yordanov, P.Geo., ein Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS 'Jeffrey Stevens' President & CEO Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an: E-Mail: info@argyleresourcescorp.com Tel: (825) 724-0033 Webseite: www.argyleresourcescorp.com Zukunftsgerichtete Aussagen Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



