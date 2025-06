PARIS, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at, die Small and Medium Enterprises General Authority von Saudi-Arabien, leitete eine Gruppe von fünf potenziellen saudi-arabischen Einhorn-KMUs bei der Teilnahme an der VivaTech 2025 an, Europas führender Technologie- und Innovationsmesse. Die Teilnahme war Teil von Saudi Unicorns, einer Initiative der saudischen Vision 2030, die wachstumsstarken Unternehmen mit hohem Potenzial in vielversprechenden Branchen dabei hilft, Bewertungen von über einer Milliarde US-Dollar zu erreichen.

Die viertägige, innovationsorientierte Veranstaltung fand vom 11. bis 14. Juni in Paris statt und umfasste 13.500 Startups, 3.200 Investoren und über 165.000 Teilnehmende.

Die Konferenz, die jetzt in ihrem neunten Jahr ist, war für Monsha'at eine wichtige Gelegenheit, aussichtsreichen saudischen Startups globale Best Practices, Brancheneinblicke und strategische Netzwerke mit führenden globalen Stakeholdern vorzustellen, neue Perspektiven zu gewinnen und die Fähigkeiten und Kontakte zu erwerben, die sie für eine globale Skalierung benötigen. Darüber hinaus konnten sie die Erfolgsgeschichte Saudi-Arabiens mit führenden Technologieinvestoren teilen, was im Einklang mit dem Engagement der Initiative "Saudi Unicorns" steht, Wachstum und Innovation im saudischen Startup-Bereich voranzutreiben.

"Unsere Teilnahme an der VivaTech 2025 war eine großartige Gelegenheit, nicht nur einige der besten jungen Startups und Konzepte aus dem Königreich zu präsentieren", so Saud Alsabhan, Vizegouverneur für Unternehmertum bei Monsha'at. "Es war auch eine Gelegenheit für einige unserer besten Technologieunternehmer, Einblicke in das boomende Startup-Ökosystem des Königreichs mit führenden globalen Investoren und Innovatoren zu teilen."

Zu der von Monsha'at angeführten saudischen Gruppe gehören fünf Startups: Telgani, eine digitale Autovermietungsplattform mit über 3 Millionen Nutzern; Soum, eine App für den Gebrauchtwagenverkauf mit über 6 Millionen Downloads; Webook, eine digitale Engagement-Plattform, die Event-Transaktionen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar abgewickelt hat; SiFi, das über 500 saudischen Unternehmen Finanzlösungen anbietet; und Rewaa, ein Einzelhandelstechnologieunternehmen mit über 7.000 Kunden im gesamten Königreich. Zusammen veranschaulichen diese Unternehmen die Dynamik der wachsenden E-Commerce-, Transport-, Unterhaltungstechnologie-, Fintech- und Retail-Tech-Sektoren Saudi-Arabiens.

Ihr Engagement erfolgt in einer Zeit starker Dynamik für die KMU- und Startup-Ökosysteme des Königreichs. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete der saudi-arabische Privatsektor einen Anstieg der Handelsregistrierungen um 48?% gegenüber dem Vorquartal und erreichte landesweit 1,68 Millionen aktive Registrierungen. Zu den wachstumsstarken Sektoren zählten in diesem Zeitraum E-Commerce mit einem Anstieg um 6?% auf 41.322 registrierte Unternehmen und Cloud-Computing mit einem Plus von 33?%.

Die Präsenz von Monsha'at auf der VivaTech 2025 unterstreicht das Engagement Saudi-Arabiens, Unternehmertum zu fördern, internationale Partnerschaften zu ermöglichen und das Wachstum saudischer Technologieführer, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, zu beschleunigen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2964197e-a08a-47d6-a91a-1adbc4bb3ba9

Jose Mendez mendezj@webershandwick.com Tarek Chahine tchahine@webershandwick.com