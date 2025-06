Die Aktie des Biosprit-Herstellers legte zum Wochenauftakt zunächst weiter zu. Bereits am Freitag konnte sie von Plänen der US-Umweltbehörde EPA profitieren, mehr Biokraftstoffe in Benzin und Diesel beizumischen. Die kritische Lage im Nahen Osten und der Ölpreisanstieg sorgten am Montag Vormittag allerdings nur vorübergehend für weiteren Aufwind. Bereits am Freitag hatte die Umweltbehörde EPA erhöhte Beimischungsmengen für Biokraftstoffe in Aussicht gestellt, was die Verbio-Aktie kräftig angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...