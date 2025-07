Der Halbleiter-Riese Intel steht erneut am Scheideweg. Nach jahrelanger Milliardeninvestition in die 18A-Chiptechnologie deutet sich nun eine strategische Kehrtwende an. Der Kurs bleibt unter Druck und notiert aktuell bei 19,11?EUR. Doch ist der neue Weg der richtige?Strategiewechsel in der Chipfertigung Laut aktuellen Berichten will Intel unter seinem neuen CEO Lip-Bu Tan die viel beworbene 18A-Technologie zugunsten des effizienteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...