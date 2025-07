Momentum Trading: Einzigartige Peep Show: Das 1.508%-Depot der Mission Sesselmann

Anzeige / Werbung Momentum in seiner reinsten Form: Kennen Sie das TSI6i-Depot der Mission Sesselmann? Noch nicht? Dann schauen Sie einmal, was Rheinmetall, Heidelberg Materials oder auch Zscaler mit einem "langweiligen Depot" machen … Wir machen für Sie eine absolute Ausnahme. Bevor wir Ihnen lang und breit die Theorie hinter den erfolgreichen TSI6i-Depots erläutern, starten wir mit einer höchstseltenen Depot-Show. Gewinne bis zu 1.508% Wir lüften den Vorhang für die wohl stärkste Momentum-Strategie im deutschsprachigen Raum. Und da ist es:



Oben sehen Sie das aktuelle TSI6i-Depot der Mission Sesselmann in der Umsetzung mit Faktor-3-Zertifikaten. Lassen Sie die Zahlen dieses Realdepots einmal auf sich wirken. Fast nix gemacht und doch verdoppelt Das Gesamtdepot hat sich seit Jahreswechsel 2023/2024 mit genau 131% mehr als verdoppelt.

Seit dem Herbst 2024 waren für diese Performance gerade einmal 10 Transaktionen nötig. Das ist ein Kauf oder Verkauf pro Monat.

Der Top-Performer ist Rheinmetall, der sich glatt ver-16-facht hat. (Hier wurden bereits 2 Mal Gewinne abgeschöpft). Immer nur 6 Momentum-Rennpferde Wenn es also eine Strategie gibt, die Momentum pur und gleichzeitig völlig stressfrei in der Umsetzung ist, dann ist das wohl TSI6i. Was die Strategie im Wesen ausmacht, sehen Sie schon mit Blick auf das aktuelle Depot. Es gilt, die 3 stärksten Aktien aus dem HDAX aufzunehmen, dazu die 3 stärksten aus dem Nasdaq100 und dann übernimmt das Momentum den ganzen Rest. Im Schnitt knapp 50% Plus im Jahr mit Faktor 3 Mit Blick auf die letzten 25 Jahre Erfahrung mit der TSI6i-Strategie reicht es völlig aus, wenn 1 von insgesamt 6 Aktien zum Überflieger wird. Dieses Mal ist es die Rheinmetall. In der Umsetzung mit Faktor-3-Zertifikaten kann es zwar auch dynamisch zugehen, aber im Schnitt hat die Strategie auf diese völlig einfache Art und Weise eine durchschnittliche Jahresperformance von knapp 49% erzielt.

Und Sie erkennen am Depotplus von 131% seit anderthalb Jahren: Auch jetzt ist TSI6i wieder völlig auf Kurs und im Plan. Klar, dass Sie jetzt mehr wissen wollen. Was macht dieses TSI6i-Regelwerk genau? Wie geht es mit Gewinn- und Verlustpositionen um? Wie passiert Risiko- und Moneymanagement bei Momentum-Überfliegern? Wir geben Ihnen alle Antworten. Und zwar in unserer kostenlosen Strategiebroschüre "Was Sie über die Mission Sesselmann wissen sollten". Einfach kostenlos und völlig unverbindlich anfordern. Ihr Norbert Sesselmann Enthaltene Werte: DE000GH2C4N7,DE000SD40Q66,DE000GK584H9,DE000UL5KYS0,DE000SU9KYN6

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )