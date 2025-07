Entwicklungsstudien für die weltweit bedeutenden Seltene-Erden- und Niob-Vorkommen in Araxá laufen auf Hochtouren - vor dem Hintergrund eines globalen Vorstoßes zum Aufbau neuer Lieferketten für Seltene Erden.

- Fortschritte bei Erweiterungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen. St George's erste Bohrkampagne im Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais schreitet voran, mit bislang 40 abgeschlossenen Schneckenbohrungen. Die Reverse-Circulation-(RC)-Bohrungen begannen letzten Freitag, Diamantbohrungen stehen kurz bevor.

- Analyseergebnisse. Insgesamt wurden 404 Proben zur Analyse ins Labor geschickt. Erste Ergebnisse werden noch in diesem Monat erwartet.

- Luftgestützte Magnetikvermessung. Die Datenerfassung für die Vermessung wurde abgeschlossen, mit insgesamt 270 beflogenen Linienkilometern. Die detaillierte Datenverarbeitung, Interpretation und 3D-Modellierung ist im Gange.

- Umweltstudien zur Beschleunigung der Genehmigungen. Die Feldarbeiten für die Flora- und Höhlenforschung wurden abgeschlossen. Die Feldarbeiten zur Überwachung von Luftqualität und Lärm haben begonnen.

- Strategische Bedeutung des hochgradigen Seltene-Erden-Vorkommens in Araxá. Die Ressourcenschätzung für Seltene Erden im Araxá-Projekt beläuft sich auf 40,64 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO[1] - eine weltweit bedeutende Ressource mit dem Potenzial, eine neue Bezugsquelle für stark nachgefragte Seltene-Erden-Produkte darzustellen.

- Günstige Projektlogistik unterstützt beschleunigten Entwicklungsweg. Das Araxá-Projekt liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - einer Tier-1-Bergbauregion - in einem Gebiet mit langer Tradition kommerziellen Bergbaus, direktem Zugang zu Energie- und Verkehrsinfrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und einer etablierten Anbindung an den Markt. Das Vorkommen in Araxá beginnt an der Oberfläche und ermöglicht damit potenziell kostengünstigen Tagebau.

- St George's Entwicklungsstudien für das Araxá-Projekt vor dem Hintergrund beispiellosen globalen Interesses an Seltenen Erden. Bedeutende aktuelle Transaktionen umfassen eine wegweisende öffentlich-private Partnerschaft zwischen der US-Regierung und MP Materials (NYSE: MP)#_edn2 sowie die MAGBRAS-Initiative in Brasilien - an der St George beteiligt ist - mit dem Ziel, eine dauerhafte Produktionsstätte für Seltenerdmagnete in Brasilien zu errichten.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) ("St George" oder "das Unternehmen") freut sich, ein Update zu den Feldaktivitäten im zu 100 % unternehmenseigenen Niob-Seltenen-Erden-Projekt Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bereitzustellen.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, kommentierte:

"Wir freuen uns, die Entwicklungsaktivitäten voranzutreiben - in einer Zeit, in der das geopolitische Umfeld ein beispielloses Interesse am Aufbau von Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas erzeugt - wie letzten Freitag deutlich wurde, als das US-Verteidigungsministerium eine wegweisende Investition in Milliardenhöhe in MP Materials tätigte.

"St Georges Araxá-Projekt verfügt über eine gesamte JORC-Ressource von 40,64 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO[3] - eine weltweit bedeutende Seltene-Erden-Ressource in Hartgestein - mit dem Potenzial, eine alternative Lieferkette zur derzeitigen Marktdominanz Chinas zu bieten.

"Die Feldaktivitäten in Araxá laufen auf Hochtouren, um die Entwicklungsstudien voranzubringen. Eine Reihe von Studien, die für die Umweltprüfung erforderlich sind, wurden abgeschlossen. Die Überwachung von Lärm- und Luftqualität läuft weiter. St George verpflichtet sich zu höchsten Umweltstandards in Araxá, und wir freuen uns, diese entscheidenden Schritte für die Genehmigung eines potenziellen Bergbaubetriebs voranzutreiben.

"Die ersten Analyseergebnisse unserer Erweiterungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen stehen kurz bevor, und die wichtigen Diamantbohrungen beginnen in Kürze.

"Diese Entwicklungsaktivitäten sind wichtige Meilensteine für unsere Scoping- und Machbarkeitsstudie des Projekts und für die kontinuierliche Wertschöpfung.

"Wir freuen uns darauf, über die weiteren Fortschritte des Projekts zu berichten."

Bohrungs-Update

Bislang wurden 40 Schneckenbohrungen mit einer Gesamtlänge von 512 m abgeschlossen. Die Schneckenbohrungen sind ein erstes Erkundungsprogramm, um Gebiete außerhalb des aktuellen Ressourcengebiets zu testen. Die Schneckenbohrungen wurden mit weit auseinanderliegenden Bohrlöchern durchgeführt, typischerweise im Abstand von 500 m. Als aussichtsreich für eine Niob- oder Seltene-Erden-Mineralisierung eingestufte Gebiete werden mit tiefergehenden RC-Bohrungen weiter untersucht.

Insgesamt wurden 404 Proben zur Analyse ins Labor geliefert. Die ersten Analyseergebnisse von 100 Proben werden bis Ende dieses Monats erwartet.

Die RC-Bohrungen haben inzwischen begonnen und konzentrieren sich auf Infill-Bohrungen für die MRE sowie mehrere Bohrungen zur Gewinnung von Proben für metallurgische Testarbeiten. Für das RC-Programm sind insgesamt 2.500 m geplant.

Die Diamantbohranlage wird derzeit für die Mobilisierung zur Bohrstelle vorbereitet und soll voraussichtlich in etwa drei Wochen mit den Bohrungen beginnen. Insgesamt sind 7.200 m Diamantbohrungen geplant.

Umweltstudie

Die Feldarbeiten für die Flora- und Höhlenforschung (Speläologie) wurden abgeschlossen, Berichte werden derzeit erstellt.

Die Überwachung von Lärm und Luftqualität wurde begonnen und wird sowohl während der Bohrkampagne als auch nach deren Abschluss fortgeführt, um Vergleiche zwischen beiden Betriebsszenarien zu ermöglichen.

Die effiziente Durchführung dieser Umweltstudien bildet die Grundlage für eine beschleunigte Genehmigung eines potenziellen Bergbaubetriebs.

Luftgestützte Magnetikvermessung

Die drohnengestützte magnetische Vermessung wurde abgeschlossen, wobei 270 Linienkilometer beflogen wurden. Unsere externen geophysikalischen Berater in Brasilien, Geoscan, interpretieren und modellieren derzeit die Daten, wobei die Ergebnisse noch in diesem Monat erwartet werden.

Die neuen hochauflösenden Magnetikdaten werden detaillierte Karten der magnetischen Eigenschaften des Grundgebirges liefern, die es uns ermöglichen, Strukturmerkmale, lithologische Grenzen, höhergradige Vererzungen und potenziell mineralisierte Zonen zu identifizieren.

Die Ergebnisse werden dazu beitragen, das geologische Modell der karbonatitgebundenen Vererzung in Araxá zu verfeinern und in die Bohrzielplanung einfließen.

Globale Entwicklungen im Bereich der Seltenen Erden

Am 4. April 2025 kündigte das chinesische Handelsministerium die Einführung von Exportkontrollen für bestimmte Elemente und Magnete aus Seltenen Erden an. Die Exportkontrollen geben dem Handelsministerium die Befugnis, den Export aus China zu "verlangsamen" und möglicherweise ein vollständiges Exportverbot zu verhängen.

China produziert etwa 90 % der weltweit verarbeiteten Seltenen Erden und Magnete. Die Vereinigten Staaten verfügen lediglich über eine Seltene-Erden-Mine - Mountain Pass, im Besitz von MP Materials (NYSE: MP) -, die auf China angewiesen ist, um den Großteil ihrer Produkte zu verarbeiten.

Um die wirtschaftliche Verwundbarkeit der US-Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden und Magneten zu verringern, ist das US-Verteidigungsministerium ("DoD") eine wegweisende Vereinbarung mit MP Materials eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung:

- DoD wird für 400 Millionen US-Dollar Aktien von MP kaufen und mit einem Anteil von 15% zum größten Aktionär des Unternehmens werden.

- DoD wird eine 10-Jahres-Vereinbarung abschließen, in der eine Preisuntergrenze von 110 US-Dollar pro Kilogramm für die gelagerten oder verkauften NdPr-Produkte von MP festgelegt wird, wodurch die Anfälligkeit gegenüber nicht-marktwirtschaftlichen Kräften verringert und ein stabiler und vorhersehbarer Cashflow mit gemeinsamen Vorteilen gewährleistet wird. Der derzeitige Spotpreis für dieses Produkt liegt bei etwa 52 US$ pro kg.

- DoD wird den Bau einer zweiten Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden durch MP mit einem Darlehen in Höhe von 150 Mio. US-Dollar unterstützen und zusichern, dass 100 % der in der neuen Anlage produzierten Magnete von Kunden aus dem Verteidigungsbereich und der Wirtschaft abgenommen werden.

- MP wird für die Verarbeitung seiner Seltenen Erden keine chinesischen Anlagen mehr nutzen.

Diese wegweisende Vereinbarung unterstreicht die Bedeutung des Aufbaus inländischer Lieferketten für Seltene-Erden-Produkte für westliche Regierungen. Dies stellt eine starke Unterstützung für die Entwicklung neuer Seltene-Erden-Minen dar und bildet einen günstigen Hintergrund für St Georges Entwicklungsstudien in Araxá.

Starke staatliche Unterstützung in Brasilien

In Brasilien hat die Bundesregierung die MAGBRAS-Initiative gestartet - ein Programm mit dem Ziel, eine integrierte und nachhaltige Lieferkette für Produkte aus Seltenen Erden einschließlich der vollständigen Herstellung von Permanentmagneten innerhalb Brasiliens aufzubauen.

Das Programm wird von der führenden brasilianischen Wissenschaftsagentur SENAI sowie dem Industrieverband von Minas Gerais (FIEMG) geleitet.

St George wurde als potenzieller Lieferant von Seltene-Erden-Materialien in Brasilien zur Teilnahme am Programm ausgewählt.

Das Araxá-Projekt verfügt laut MRE über einen hohen NdPr-Gehalt (Neodym:Praseodym) von 7.800 ppm (0,78 %) mit 320.000 Tonnen enthaltenem NdPr - den wichtigsten Seltenen Erden für Permanentmagnete.

Einzelheiten zur Beteiligung von St George an der MAGBRAS-Initiative finden Sie in unserer ASX-Mitteilung vom 12. Dezember 2024: "Downstream Partnerships for Niobium and Rare Earths".

St George hat im Oktober 2024 außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesstaat Minas Gerais unterzeichnet, gemäß der der Staat bei der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für das Araxá-Projekt behilflich sein wird - in Anerkennung von St Georges Investition im Bundesstaat und Beitrag zur Etablierung inländischer Lieferketten für kritische Mineralien, die für den Übergang zu sauberer Energie erforderlich sind.

Einzelheiten zur Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesstaat Minas Gerais finden Sie in unserer ASX-Mitteilung vom 31. Oktober 2024 "MoU zur Beschleunigung von Genehmigungen für das Araxá-Projekt".

Diese Partnerschaften unterstreichen die Bedeutung des Araxá-Projekts in Brasilien und heben St Georges Strategie hervor, mit der brasilianischen Regierung und Wirtschaft sowie der lokalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um ein einheitliches und reibungsloses Vorankommen bei der Entwicklung des Araxá-Projekts zu unterstützen.

Großes, hochgradiges Seltenerdmetallvorkommen

Die erste JORC-konforme MRE für das Araxá-Projekt beläuft sich auf 40,64 Mio. Tonnen mit 4,13 % TREO, mit enthaltenem TREO von 1,7 Mio. Tonnen. Für vollständige Details zur MRE siehe Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 "Hochgradiges Niobium- und Seltenerdmetall-JORC-Ressourcenergebnis für Araxá".

Die MRE ist bereits jetzt eine weltweit bedeutende Ressource in Bezug auf Größe und Gehalt - siehe Abbildung 3.

Die hochgradige Niob- und Seltenerdmineralisierung bei Araxá - mit Gehalten von bis zu 82.970ppm (8,29 %) Nb2O5 und 329.800ppm (32,98 %) TREO - bleibt in alle Richtungen offen. Die derzeit laufenden Bohrungen zielen darauf ab, die MRE erheblich zu vergrößern und damit Araxás Position als potenzielle neue Quelle für Seltenerdprodukte weiter zu untermauern.

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb 100 % des Araxá-Projekts am 27. Februar 2025. Araxá ist ein risikoreduziertes, potenziell weltklasse Projekt in Minas Gerais, Brasilien, gelegen in direkter Nachbarschaft zu CBMMs weltweit führendem Niob-Bergbau.

Die Region rund um das Araxá-Projekt blickt auf eine lange Geschichte der kommerziellen Niobproduktion zurück und bietet Zugang zu Infrastruktur sowie einer qualifizierten Arbeitskraft. St George hat sich staatliche Unterstützung zur Beschleunigung der Projektgenehmigungen gesichert, ein sehr erfahrenes Team vor Ort zusammengestellt und Beziehungen zu wichtigen Parteien und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

Umfassende hochgradige Niob- und Seltenerdmineralisierung beim Araxá-Projekt wurde durch frühere Bohrungen bestätigt. Hochgradige Mineralisierung beginnt an der Oberfläche, mit über 500 Abschnitten hochgradigen Niobs (>1 % Nb2O5) mit Gehalten von bis zu 8 % Nb2O5 sowie Seltenerdmetallen mit Gehalten von bis zu 33 % TREO.

Am 1. April 2025 gab St George eine erste Ressourcenschätzung für das Projekt bekannt, die sowohl eine weltweit bedeutende Niob- als auch Seltenerdressource darstellt, wie in Tabelle 1 unten gezeigt:

Genehmigt zur Veröffentlichung durch den Vorstand der St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

mailto:john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

mailto:pklinger@purple.au

Angabe zur sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist eine sachkundige Person und Fellow des Australian Institute of Geoscientists. Er ist leitender Berater bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niob- und Seltenerdprojekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Tätigkeiten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Er ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niob- und Seltenerdprojekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Tätigkeiten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025: Erste Ressourcenschätzung mit hochgradigem Niob und Seltenerdelementen für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in früheren Marktmitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentlichen Änderungen der Ergebnisse eingetreten sind. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Darstellung und der Kontext der Feststellungen der sachkundigen Personen gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Angabe zur sachkundigen Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Carlos Silva geprüft wurden. Herr Silva ist leitender Geologe bei GE21 Consultoria Mineral und eine sachkundige Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. GE21 ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Tätigkeiten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024 - Erwerb des hochgradigen Niob-Projekts Araxá

- 31. Oktober 2024 - Absichtserklärung zur Beschleunigung der Genehmigungen für das Araxá-Projekt

- 12. Dezember 2024 - St George unterzeichnet Partnerschaft zur nachgelagerten Verarbeitung und Produktion von Niob und Seltenerden in Brasilien

- 9. Januar 2025 - St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niob und Seltenerdmetallen für das Araxá-Projekt

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in früheren Marktmitteilungen genannten Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Darstellung und der Kontext der Feststellungen der sachkundigen Person gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Angabe zur sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist. Herr Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Mineralprojekten bereitzustellen, und ihm wurden vom Unternehmen Performance Rights gewährt.

Herr Basso verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Tätigkeiten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in den Bericht in der dargestellten Form und im dargestellten Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von St George, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten die Verwendung von Begriffen wie "kann", "könnte", "glaubt", "schätzt", "Ziele", "erwartet" oder "beabsichtigt" sowie ähnliche Begriffe, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf mehreren Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angesehen werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung dargestellten oder implizierten abweichen. Aufgrund dieser Unsicherheiten wird den Empfängern geraten, sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da sie nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten. Vorbehaltlich laufender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Notierungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen zu St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt der Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung ist eine Zusammenfassung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sie nicht als Anlageberatung betrachten, da sie keine Rücksicht auf Ihre Anlageziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse nimmt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne fachliche Beratung - bei der Entscheidung über eine Investition berücksichtigt werden.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Bestimmungen verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die für ihre Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da ein Verstoß dagegen eine Verletzung von Wertpapiergesetzen darstellen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Verhältnisse oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen gedacht.

Empfängern wird geraten, bei der Entscheidung über die Angemessenheit einer Investition professionellen Rat einzuholen. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, darunter unter anderem das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), sowie deren Organe, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keine Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich Fahrlässigkeit) daraus entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln.

