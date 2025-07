DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Fuchs SE hat wegen der weiterhin zurückhaltenden Nachfrage aufgrund der Zolldiskussionen und der verhaltenen Industrieproduktion in Europa ihren Jahresausblick gesenkt. Für das Geschäftsjahr 2025 sieht der Konzern nun einen Umsatz und ein EBIT lediglich auf Vorjahresniveau. 2024 berichtete Fuchs einen Umsatz von 3,53 Milliarden Euro und ein EBIT von 434 Millionen Euro. Die bisherige Prognose für 2025 ging von einem Umsatz um 3,7 Milliarden Euro und einem EBIT um 460 Millionen Euro aus. Der Konsens der Analysten für 2025 liegt nach Angaben von Fuchs für den Umsatz bei 3,66 Milliarden Euro und für das EBIT bei 459 Millionen Euro. Fuchs im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 1,804 (Vorjahr: 1,764) Milliarden Euro und ein EBIT von 209 (218) Millionen Euro erreicht. Der Halbjahresbericht wird am 31. Juli 2025 veröffentlicht.

VORAB* BEKANNTGABE PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 880 -0,8% 922 +3,9% 5 887 EBIT 101 -9,0% 112 +1,1% 6 111 Ergebnis nach Steuern k.A. -- 78 +0,1% 3 78 Ergebnis je Vorzugsaktie k.A. -- 0,60 0,0% 3 0,60 * endgültige Zahlen wird Fuchs am 31. Juli 2025 veröffentlichen AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet nun: - Umsatz: auf Vorjahresniveau, Vj: 3,525 Mrd Euro (bisher erwartet: um 3,7 Mrd Euro) - EBIT: auf Vorjahresniveau, Vj: 434 Mio Euro (bisher erwartet: um 460 Mio Euro)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q (15:30 Analystenkonferenz)

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,4% zuvor: 77,4% 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.097,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.273,25 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.016,00 -0,2% Nikkei-225 (Tokio) 39.822,20 +0,4% Hang-Seng (Hongk.) 24.631,83 +0,2% Schanghai-Comp. 3.497,75 -0,2% Dienstag: DAX 24.060,29 -0,4% DAX-Future 24.131,00 -0,5% XDAX 24.039,12 -0,1% MDAX 31.086,25 -0,4% TecDAX 3.902,70 +0,1% SDAX 17.955,80 +0,9% Euro-Stoxx-50 5.354,17 -0,3% Stoxx-50 4.503,03 -0,4% Dow-Jones 44.023,29 -1,0% S&P-500 6.243,76 -0,4% Nasdaq Composite 20.677,80 +0,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine knapp behauptete Eröffnung stellen sich Marktteilnehmer ein. Die schwächeren Vorlagen der Wall Street gelten als weitgehend eingepreist, "sind aber eben auch nicht hilfreich", so ein Marktteilnehmer. Vom Umfeld kommen keine neuen Impulse: Der Euro hängt auf dem niedrigeren Niveau knapp über 1,16 Dollar seitwärts fest und auch Anleihen treten am Morgen mehr oder weniger auf der Stelle. Impulse dürften weiterhin von der Berichtssaison ausgehen sowie am Nachmittag von den US-Erzeugerpreisen und der US-Industrieproduktion. "Übergeordnet belastet aber weiterhin der Zollstreit die Stimmung", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Etwas leichter - Nachdem die Stimmung zunächst von einem günstigen ZEW-Index noch gestützt worden war, drückten dann am Nachmittag Preisdaten aus den USA. Die Daten sprächen gegen eine baldige Zinssenkung, hieß es. Geschäftszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup lösten gemischte Gefühle aus. Deutsche Bank verloren 0,5 Prozent, für BNP ging es 0,6 Prozent nach unten. Im Schnitt ging es für Bankenaktien um 0,8 Prozent abwärts. Gefragt waren hingegen Technologietitel. Gut kam an, dass Nvidia ihren H20-Chip für KI wieder in China verkaufen darf. Infineon gewannen 0,8 Prozent und STMicro 0,7 Prozent. Für Technologiewerte ging es europaweit 0,8 Prozent nach oben. Accelleron stiegen um 8,7 Prozent. Bei der ABB-Abspaltung sah Jefferies noch keine Abkühlung des Geschäfts, zudem wurde der Ausblick angehoben. Ericsson gaben nach Geschäftszahlen um 7,4 Prozent nach. Der Nettogewinn lag zwar über den Erwartungen. Der Geschäftsbereich Netzwerke wies im zweiten Quartal aber einen Umsatzrückgang von 5,3 Prozent auf.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach dem Rücksetzer des Vortages stiegen Kontron um 8,9 Prozent. Ein Servicevertrag mit der französischen Staatsbahn SNCF im dreistelligen Millionenbereich lieferte den positiven Impuls. Friedrich Vorwerk kletterten um 6,8 Prozent und markierten ein Allzeithoch. Das Unternehmen hatte als Teil einer Arbeitsgemeinschaft den Auftrag zur Realisierung der Energietransportleitung ETL 182 erhalten. Analysten gingen davon aus, dass Friedrich Vorwerk mit Vorlage der Zweitquartalszahlen den Ausblick anheben werde.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit schwächeren US-Vorgaben ist der DAX leicht unter Druck geraten. Für die Fuchs-Aktie ging es nach Senkung der Jahresziele bei Lang & Schwarz um mehr als 5 Prozent nach unten.

USA - AKTIEN

Leichter - Im Blick standen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise und Geschäftszahlen von Großbanken. Die Inflation war im Juni damit etwas stärker als zuvor gestiegen. Alles in allem hätten die Daten die Unsicherheit bezüglich der Zollpolitik und ihrer Folgen nicht beseitigt, so Analysten. Die Daten sprächen gegen eine baldige Zinssenkung durch die Fed. Unter den gegebenen Umständen dürfte die Fed vorerst bei ihrer abwartenden Haltung bleiben und von Zinssenkungen absehen, mutmaßte Analyst Eric Winograd von Alliancebernstein. Nvidia gewannen 4 Prozent. Das Unternehmen darf seinen KI-Chip H20 wieder in China verkaufen. Die Regierung hatte den Verkauf im April eingeschränkt. Im Fahrwasser von Nvidia gewannen AMD 6,4 Prozent und Broadcom 1,8 Prozent. JP Morgan sanken um 0,9 Prozent. Die Bank hat im zweiten Quartal zwar mehr eingenommen und verdient als erwartet, doch enttäuschten die Nettozinseinnahmen. Ein ähnliches Muster zeigten die Geschäftszahlen von Wells Fargo (-5,5%). Wells Fargo senkte derweil die Prognose der Nettozinseinnahmen. Die Zahlen der Citigroup (+3,6%) wurden dagegen positiv aufgenommen. Die Bank hatte den Gewinn deutlich gesteigert.

USA - ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite zeigte sich 6 Basispunkte höher bei 4,48 Prozent mit den reduzierten Zinssenkungserwartungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1616 +0,1% 1,1601 1,1684 +12,6% EUR/JPY 173,13 +0,3% 172,67 172,34 +5,8% EUR/CHF 0,9311 +0,1% 0,9300 0,9312 -0,9% EUR/GBP 0,8673 +0,1% 0,8668 0,8689 +4,9% USD/JPY 149,05 +0,1% 148,85 147,51 -6,1% GBP/USD 1,3392 +0,1% 1,3385 1,3448 +7,3% USD/CNY 7,1539 -0,0% 7,1545 7,1472 -0,9% USD/CNH 7,1839 -0,0% 7,1844 7,1708 -2,2% AUS/USD 0,6525 +0,2% 0,6513 0,6557 +5,8% Bitcoin/USD 117.612,50 +0,0% 117.573,05 120.480,85 +26,9%

Der Dollar erholte sich dagegen nach den Inflationsdaten mit der Aussicht, dass es kurzfristig keine Zinssenkungen geben wird. Der Dollarindex gewann 0,6 Prozent.

Der US-Dollar kommt nach seinem Höhenflug des Vortages am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft leicht zurück - der Dollar-Index sinkt um knapp 0,1 Prozent. Damit verteidigt der Greenback aber letztlich seine aufgebauten Aufschläge im Zuge nachlassender Zinssenkungsfantasien im Großen und Ganzen. "Die Märkte könnten zu Recht die kurzfristige Möglichkeit von Zinssenkungen auspreisen", urteilt MUFG-Analyst Michael Wan mit Blick auf die US-Inflationsentwicklung und die steigenden US-Zölle.

ROHSTOFFE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,82 66,52 +0,5% 0,30 -7,4% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -7,4%

Die Ölpreise standen weiter unter Druck. US-Präsident Donald Trump hatte Russland eine Frist von 50 Tagen gesetzt, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Das habe die Befürchtung unmittelbar bevorstehender neuer Sanktionen zerstreut, sagten Marktteilnehmer. Für WTI ging es 0,4 Prozent nach unten.

