DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tags des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Salzgitter hat im zweiten Quartal klar weniger umgesetzt und ist deutlich tiefer in die Verlustzone gerutscht. Da auch im zweiten Halbjahr keine spürbare Markterholung erwartet wird, kassierte das Unternehmen den Ausblick für das laufende Jahr sowohl für Umsatz als auch Ergebnis. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun einen Umsatz zwischen 9,0 Milliarden und 9,5 Milliarden Euro an. Bisher wurde die Spanne mit 9,5 Milliarden bis 10,0 Milliarden Euro angegeben. Das EBITDA erwartet Salzgitter nun zwischen 300 Millionen und 400 Millionen Euro - hier wurden bisher 350 Millionen bis 550 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Unter dem Strich soll das Ergebnis vor Steuern bei minus 100 Millionen Euro bis bestenfalls ausgeglichen sein. Hier wurde die Bandbreite bisher mit minus 100 Millionen bis plus 100 Millionen Euro angegeben.

VORAB* BEKANNTGABE PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 2.300 -10% 2.376 -7% 7 2.565 EBITDA 38 -64% 115 +7% 6 107 Ergebnis vor Steuern -57 -- 0,4 -- 7 -5,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -55 -- 7 -35 Ergebnis/Aktie unverwässert k.A. -- -1,03 -- 7 -0,64 * Veröffentlichung ausführlicher Zahlen: 11. August 2025 AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin: - Umsatz: nun zwischen 9,0 und 9,5 Mrd Euro (bisher: zwischen 9,5 und 10,0 Mrd Euro) - EBITDA: nun zwischen 300 und 400 Mio Euro (bisher: zwischen 350 und 550 Mio Euro) - Vorsteuerergebnis: nun zwischen -100 Mio und 0 Mio Euro (bisher: zwischen -100 Mio Euro und +100 Mio Euro) - Rendite a.d. eingesetzte Kapital: leicht über Vorjahresniveau

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Südzucker 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-1,2% gg Vj - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: -9,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli PROGNOSE: 61,8 zuvor: 60,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.576,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 6.349,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.273,75 +0,1% Nikkei-225 (Tokio) 39.819,26 -0,2% Hang-Seng (Hongk.) 24.676,64 +0,7% Schanghai-Comp. 3.528,90 +0,3% Donnerstag: DAX 24.370,93 +1,5% DAX-Future 24.476,00 +1,3% XDAX 24.384,36 +0,1% MDAX 31.014,83 +1,0% TecDAX 3.957,83 +1,7% SDAX 18.140,91 +1,5% Euro-Stoxx-50 5.377,15 +1,5% Stoxx-50 4.515,92 +1,0% Dow-Jones 44.484,49 +0,5% S&P-500 6.297,36 +0,5% Nasdaq Composite 20.884,27 +0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zur Handelseröffnung mit Aufschlägen erwartet. Die guten Vorgaben der Wall Street helfen zunächst, denn die Nasdaq notierte einmal mehr auf Rekordhoch. Allerdings hat man in Europa am Vortag gesehen, dass die Luft nach oben langsam dünner wird. Auch die Berichtssaison ist nicht nur eitel Sonnenschein, so lieferte am Vorabend Salzgitter eine deftige Gewinnwarnung. Der Kalender ist vergleichsweise leer. Der Euro handelt wenig verändert und Anleihen stabil seitwärts. Terminiert ist der kleine Verfall, aber es ist der Juli-Termin in den Sommerferien, der in der Regel nicht allzu große offene Positionen aufweist.

Rückblick: Fest - Stützend wirkten überzeugende Unternehmenszahlen und einige ermutigende US-Konjunkturdaten. Zudem schien die vorzeitige Entlassung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Tisch zu sein. ABB (+9,9%) hatte im zweiten Quartal so viele Aufträge wie noch nie verbucht und sah sich ungeachtet der geopolitischen Unsicherheiten auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Solide Ergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing halfen Technologiewerten, die im Schnitt gut 2 Prozent gewannen. Infineon zogen 2 Prozent, Aixtron 5,1 Prozent und STMicro 3 Prozent an. Novartis (-1,9%) legte zwar beeindruckende Ergebnisse vor und setzte damit eine Reihe von Quartalsberichten fort, in denen die Erwartungen übertroffen und die Prognose zum zehnten Mal angehoben wurde, wie Vontobel kommentierte. Negativ wurde an der Börse allerdings bewertet, dass CFO Harry Kirsch in den Ruhestand geht.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Siemens (+4,1%) und Siemens Energy (+4,7%) profitierten von den guten ABB-Geschäftszahlen. Hellofresh erholten sich von der jüngsten Kursschwäche und gewannen 11,1 Prozent. Gerresheimer verloren 6,7 Prozent. Das Unternehmen strebt keine Übernahme mehr durch Beteiligungsgesellschaften an. Nach positiven Vorgaben von Docmorris gewannen Redcare Pharmacy 9,7 Prozent. Jungheinrich (-16,2%) hatte angesichts eines schwierigeren Umfelds und Aufwendungen für ein Kostensenkungsprogramm sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für dieses Jahr kassiert.

XETRA-NACHBÖRSE

Salzgitter gerieten bei Lang & Schwarz nach schwachen Zweitquartalszahlen und einem gesenkten Ausblick rund 5 Prozent unter Druck.

USA - AKTIEN

Freundlich - Ermutigende Zahlenausweise verschiedener Unternehmen stützten genauso wie positive Konjunkturdaten. Der stark beachtete Einzelhandelsumsatz stieg im Juni stärker als erwartet. Daneben legten die Importpreise weniger deutlich zu wie erwartet, was als weiterer Beleg auf nachlassenden Inflationsdruck gewertet wurde. Auch fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten günstig aus. Schließlich erholte sich der Philadelphia-Fed-Index deutlich und stieß wider Erwarten in positives Terrain vor. Nachdem TSMC in Taiwan einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte, rückte die Aktie des wichtigsten TSMC-Kunden Nvidia um 1 Prozent vor. United Airlines legte überraschend gute Geschäftszahlen vor und äußerte sich optimistischer für den weiteren Jahresverlauf. Der Kurs stieg um 3,1 Prozent. Delta Airlines rückten um 1,5 Prozent vor. Für Pepsico ging es um 7,5 Prozent aufwärts. Die Quartalszahlen fielen besser aus als erwartet, zudem zeigte sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr optimistischer als zuvor. GE Aerospace fielen um 2,1 Prozent. Der Triebwerkshersteller legte starke Zahlen vor und erhöhte den Ausblick. Allerdings hat die Aktie in den zurückliegenden zwölf Monaten 60 Prozent zugelegt, was Gewinnmitnahmen auslöste. Für Abbott ging es dagegen 8,5 Prozent nach unten. Der Medizintechniker senkte das obere Ende der Gewinnspanne für das laufende Jahr - trotz guter Geschäftszahlen.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen legten nach den positiven Konjunkturdaten zu, die für eine abwartende Haltung der US-Notenbank sprachen - aber nicht für kurzfristige Zinssenkungen. Zu Börsenschluss stand die Zehnjahresrendite 1 Basispunkt höher bei 4,46 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1619 +0,2% 1,1598 1,1588 +12,4% EUR/JPY 172,79 +0,3% 172,32 172,17 +5,6% EUR/CHF 0,9329 -0,0% 0,9329 0,9331 -0,7% EUR/GBP 0,8656 +0,2% 0,8643 0,8642 +4,8% USD/JPY 148,70 +0,1% 148,57 148,57 -6,0% GBP/USD 1,3423 +0,0% 1,3418 1,3409 +7,2% USD/CNY 7,1523 -0,0% 7,1523 7,1531 -0,8% USD/CNH 7,1854 +0,0% 7,1841 7,1867 -2,1% AUS/USD 0,6500 +0,2% 0,6487 0,6480 +5,5% Bitcoin/USD 120.491,75 +0,1% 120.345,30 118.571,00 +26,3%

Der Dollar setzte seinen Anstieg fort; er profitierte weiter davon, dass Pläne zur Entlassung von Notenbankchef Powell dementiert wurden. Zudem stützten die positiven Daten und somit nachlassende Zinssenkungsfantasien. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Setzte US-Präsident Trump Powell vorzeitig ab, weckte dies Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed und beschädigte den Dollar, hieß es.

Am Morgen büßt der Dollar den Löwenanteil seiner Vortagesaufschläge wieder ein - der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent. Der Greenback schwanke zwischen Auf- und Abschlägen aufgrund unterschiedlicher Signale. Zwar hätten die positiven US-Daten gestützt, weil sie Zinssenkungsfantasien gedämpft hätten. "Andererseits bleibt der Dollar verwundbar, sollten Zweifel über die US-Geldpolitik das Vertrauen in US-Vermögenswerte unterminieren", erläutert CBA-Analystin Carol Kong. Die Dollar-Schwäche zu Beginn der Woche gehe auf Sorgen über eine mögliche Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell zurück.

