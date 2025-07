Wasserstoff-Comeback!: Plug Power oder Bloom Energy: Welche Aktie gehört ins Depot?

Es erinnert an die guten alten Wasserstoffzeiten. Innerhalb von rund 2 Monaten hat sich der Kurs von Plug Power mehr als verdoppelt. Geht es in dem Tempo weiter oder ist es an der Zeit zu Bloom Energy zu wechseln? Die Aktie von Plug Power macht da weiter, wo sie Freitag aufgehört hat. Sie schießt in die Höhe. Hintergrund des neuerlichen Kursanstieges ist eine aktuellen Analyse des US-Marktforschungsunternehmens BCC Research, die Insider Monkey vorliegt. Der Studie zufolge dürfte das Marktvolumen für Brennstoffzellengeneratoren von derzeit rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf voraussichtlich 3,1 Milliarden US-Dollar bis 2029 steigen. Das entspricht einer durchschnittlichen …

Den vollständigen Artikel lesen ...