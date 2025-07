Die politische Pattsituation in Japan dürfte umfangreiche fiskalische Konjunkturmaßnahmen einschränken und damit den Druck auf die langfristigen Renditen japanischer Staatsanleihen verringern. Der USD/JPY hat sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert und dürfte in den kommenden Monaten in einer engen Bandbreite bleiben, berichten die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...