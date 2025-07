Access Advance LLC ("Advance") hat heute die Ergebnisse mehrerer wichtiger Entscheidungen der Lizenzgeber in den HEVC Advance und VVC Advance Patent Pools bekannt gegeben. Beide Patentpools haben beschlossen, ihre aktuellen Lizenzgebühren und Obergrenzen für Lizenznehmer, die bis zum 31. Dezember 2025 unterzeichnen, beizubehalten und einen Anreiz zu verlängern, der die Lizenzgebührenobergrenzen für die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung ("MCBA") von Advance und den VVC Advance Patent Pool für Lizenznehmer, die die MCBA im gleichen Zeitraum unterzeichnen, angleicht.

Das Ergebnis ist, dass Lizenznehmer, die bis zum 31. Dezember 2025 dem HEVC Advance-Programm beitreten und damit Zugang zu mehr als 27.000 Patenten erhalten, die aktuellen Preise und Obergrenzen bis 2030 festschreiben können. Dieser Schutz gilt sowohl für laufende Lizenzgebühren als auch für die Berechnung von Lizenzgebühren für vergangene Verkäufe.

Darüber hinaus profitieren sowohl aktuelle als auch neue HEVC Advance-Lizenznehmer, die dem VVC Advance Patent Pool beitreten und die MCBA bis zum 31. Dezember 2025 unterzeichnen, von MCBA-Lizenzgebührenbegrenzungen, die den Lizenzgebührenbegrenzungen des VVC Advance-Programms entsprechen. Dies spiegelt eine Verlängerung einer am 30. Juni 2022 ausgelaufenen Förderung wider und sichert die aktuellen Sätze bis 2030. Dadurch werden die aktuellen MCBA-Lizenzgebührenbegrenzungen effektiv gesenkt und das Engagement von Access Advance bekräftigt, frühe Anwender seines Plattform-Lizenzierungsansatzes zu belohnen.

Ab dem 1. Januar 2026 werden die HEVC-Lizenzgebühren aktualisiert, um die Preise von HEVC Advance an die bestehende Lizenzgebührenstruktur von VVC Advance anzupassen, die von den VVC Advance-Lizenzgebern bis 2030 auf dem aktuellen Niveau beibehalten werden soll. Dadurch wird das Wertversprechen der MCBA für Lizenznehmer aller Lizenzprogramme für die Videocodec-Plattform von Access Advance noch attraktiver.

"Access Advance freut sich, dass beide Gruppen von Lizenzgebern mit ihrer Entscheidung, die Preise und Obergrenzen weitgehend auf dem bestehenden Niveau zu belassen und den Lizenznehmern einen zusätzlichen Anreiz zum Abschluss des MCBA zu bieten, für Marktstabilität und Vorhersehbarkeit gesorgt haben. Nach fast einem Jahrzehnt stabiler HEVC-Tarife spiegelt die gemessene Anpassung für Lizenznehmer, die nach 2025 beitreten, das enorme Wachstum und den Wert wider, den der HEVC Advance Patent Pool angesichts der zunehmenden Verbreitung von HEVC-Geräten und -Inhalten nun für den Markt bietet", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Bei der Markteinführung gingen wir von einer Abdeckung von etwa 35 aller wesentlichen HEVC-Standardpatente aus. Heute repräsentiert unser Pool schätzungsweise 75 bis 80 der weltweiten HEVC-Patentlandschaft mehr als doppelt so viel wie ursprünglich prognostiziert. Die genehmigte Anpassung der Lizenzgebühren um 25 %, die für neue Lizenznehmer am 1. Januar 2026 in Kraft treten wird, entspricht zwar weniger als einer Verdopplung, die aufgrund unserer Abdeckung gerechtfertigt wäre, gewährleistet jedoch eine faire Vergütung für Innovatoren und bekräftigt gleichzeitig unser Engagement für eine transparente FRAND-Lizenzierung. Mit diesen Änderungen ergeben sich klare Vorteile für Unternehmen, die unserem VVC-Programm beitreten und sich die Rabatte der MCBA sichern, auch wenn ihre Produkte noch keine VVC-Funktionalität bieten."

Branchenführende Patentabdeckung

Der HEVC Advance Patent Pool hat sich seit seiner Einführung mit weniger als 500 Patenten zur umfassendsten Lizenzierungslösung der Branche entwickelt und umfasst nun über 27.000 Patente, die für die H.265/HEVC-Technologie unerlässlich sind. Diese bedeutende Erweiterung stellt die weltweit größte Konsolidierung von HEVC-Standard-essentiellen Patenten dar, die über ein einzelnes Lizenzprogramm verfügbar sind.

Der Erfolg des Patentpools bei der Gewinnung bedeutender Patentinhaber zeigt das Vertrauen des Marktes in den ausgewogenen Ansatz von Access Advance bei der Lizenzierung geistigen Eigentums. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen führende Technologieunternehmen aus den Bereichen Mobilgeräte, Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie und neue IoT-Anwendungen.

Möglichkeiten für Flexibilität, Einsparungen und Effizienzsteigerungen

Access Advance empfiehlt sowohl aktuellen Lizenznehmern als auch potenziellen Partnern, ihre Multi-Codec-Lizenzierungsstrategien vor Ablauf der Frist am 31. Dezember 2025 zu überprüfen. Unternehmen, die sowohl HEVC- als auch VVC-Technologien der nächsten Generation implementieren, können durch die MCBA-Struktur erhebliche Kosteneinsparungen und betriebliche Effizienzsteigerungen erzielen.

Die Angleichung der HEVC-Preise an die VVC-Preise bietet Unternehmen außerdem die Möglichkeit, einen einheitlichen Ansatz für die Lizenzierung von Videocodecs für ihre gesamten Produktportfolios zu verfolgen. Dies vereinfacht die Einhaltung von Compliance-Vorgaben, ermöglicht den Zugriff auf die branchenweit umfassendste Patentabdeckung und bietet maximale Flexibilität für die Einführung zukünftiger Technologien.

Für Lizenzanfragen und detaillierte Preisinformationen wenden Sie sich bitte an Access Advance unter licensing@accessadvance.com.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance stellt einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer bereit.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 27.000 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den VDP Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250721201027/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Meredith Hollander

Director, Strategic Communications

Access Advance LLC

E-Mail: press@accessadvance.com

Website: www.accessadvance.com

Lizenzanfragen:

E-Mail: licensing@accessadvance.com