Koblenz (ots) -Finanzielle Unabhängigkeit - ein Traum, den sich viele Berufstätige irgendwann in ihrem Leben erfüllen wollen. Zeitmangel und Unsicherheit bremsen sie aus. Gleichzeitig gibt es im Netz viele Strategien, die angeblich zum Erfolg führen sollen. Welche davon ist am effizientesten und führt langfristig zur finanziellen Freiheit - und warum ist das richtige Mindset dabei entscheidend?Ob Homeoffice oder Pendleralltag - viele Berufstätige spüren es jeden Tag: den Wunsch nach mehr Freiheit, einem zusätzlichen Einkommen oder sogar dem Traum von finanzieller Unabhängigkeit. Doch gerade zwischen Meetings, familiären Verpflichtungen und Freizeitstress bleibt kaum Zeit, sich intensiv mit neuen Möglichkeiten zu beschäftigen. Die Folge: Viele schieben ihre Träume auf die lange Bank. Aus Zeitmangel. Aus Unsicherheit. Oder aus Angst vor Veränderung. Doch was, wenn ausgerechnet ein kleiner Schritt heute der Anfang von etwas Großem wäre? "Wer sich heute nicht aktiv mit neuen Einkommensquellen beschäftigt, riskiert, auf Dauer abhängig und überlastet zu bleiben", warnt auch Florian Sondershausen, Gründer der Haag Sondershausen Consulting GmbH."Man braucht keine fünf Stunden am Tag, sondern ein stabiles System und die richtige mentale Haltung", erklärt Florian Sondershausen weiter. Gemeinsam mit Christian Haag hat er die Haag Sondershausen Consulting GmbH gegründet, um Berufstätigen einen strukturierten Einstieg in den Krypto-Handel und damit auch den Zugang zu mehr finanzieller Freiheit zu ermöglichen - ohne sich in YouTube-Tutorials oder Foren zu verlieren. Das Unternehmen wurde vom TÜV Rheinland für seine internen Prozesse zertifiziert - ein klares Zeichen für geprüfte Qualität und Struktur. Besonders hervorzuheben ist das begleitende Mentoring-Programm: Es vermittelt nicht nur fachliches Wissen, sondern unterstützt die Mitglieder auch persönlich. Dazu gehören regelmäßige Einzelgespräche, tägliche Livecalls, eine umfangreiche Videothek sowie optionale Präsenzseminare vor Ort in Koblenz. Ziel ist es, den Krypto-Handel so in den Alltag zu integrieren, dass bereits 10 Minuten täglich für ein langfristiges zusätzliches Einkommen ausreichen.Zeiteffizient investieren: So gelingt dir der Einstieg mit nur 10 Minuten täglichEin eigener Trading-Alltag muss weder kompliziert noch zeitintensiv sein - das beweist das System von Florian Sondershausen und Christian Haag seinen Investoren immer wieder aufs Neue. Die Grundlage bildet eine klare Routine: Marktanalyse, Strategieplanung, Risikomanagement und Ausführung lassen sich mit etwas Übung gezielt vor- und nachbereiten, ohne stundenlang am Bildschirm zu sitzen. "Gerade die 24/7-Verfügbarkeit der Kryptomärkte ist ein großer Vorteil: Du kannst handeln, wann es in deinen Tagesablauf passt - morgens vor der Arbeit, in der Mittagspause oder abends auf dem Sofa", erklärt Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH. "Unsere Community unterstützt sich dabei untereinander und natürlich stehen wir auch immer mit Rat und Tat zur Seite.""Wer ein System hat, kann Entscheidungen vorplanen. Das spart Zeit, vermeidet Stress und reduziert Fehler", erklärt Florian Sondershausen weiter. Wichtig ist dabei vor allem: Nicht mehr als nötig zu handeln, sondern gezielt und diszipliniert.Das Mindset entscheidet: Warum nur 5 % aller Trader langfristig erfolgreich sindZahlen belegen: Nur rund fünf Prozent aller Trader schaffen es, langfristig Gewinne zu erzielen. Der Grund liegt laut Florian Sondershausen nicht in mangelndem Wissen, sondern in emotionalen Fehlentscheidungen. Gier, Angst oder Übermut bringen viele vom Kurs ab und führen zu Verlusten. "Wer ohne Strategie und mentale Stabilität handelt, spielt auf Dauer mit dem Feuer", sagt der Trading-Experte.Im Mentoring liegt daher ebenfalls ein starker Fokus auf Mindset-Arbeit und der finanziellen und emotionalen Intelligenz. Die Mitglieder lernen, emotionale Muster zu erkennen, mit Druck umzugehen und klare Regeln einzuhalten. Tools wie Handelsjournale, strukturierte Tagesroutinen oder die 3-2-1-Methode (drei Atemzüge, zwei Kontrollfragen, eine Minute warten) helfen dabei, innere Ruhe zu bewahren, auch in turbulenten Marktphasen. Die Devise: Ein disziplinierter Kopf bringt mehr als der beste Tipp. Und genau diese Denkweise wird von Beginn an geschult - durch Training, Reflexion und Austausch in einer aktiven Community.Du möchtest dir ein zusätzliches Einkommen aufbauen und finanziell unabhängiger werden - ohne stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen oder auf deine Freizeit zu verzichten? 