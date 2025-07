Prodalim, ein weltweit führender Anbieter von saftbasierten Produkten, gibt die Einführung seines Portfolios Coloring Foodstuffs und Natural Colors bekannt. Dies ist ein Meilenstein in seinem Engagement für die Bereitstellung von innovativen Clean-Label-Produkten auf pflanzlicher Basis und für Nachhaltigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Diese natürlichen Farblösungen lassen sich nahtlos in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren, darunter Getränke, Milchprodukte, pflanzliche Produkte, Backwaren und Süßwaren. Sie bieten eine lebendige Optik, ohne künstliche Zutaten.

Das auf strengen Qualitätsstandards basierende Coloring-Portfolio von Prodalim bietet optimale Lichtechtheit, pH-Stabilität und thermische Eigenschaften und löst damit reale Herausforderungen bei der Rezepturentwicklung, während es gleichzeitig Natürlichkeit, Clean-Label-Eigenschaften und Nachhaltigkeit "vom Baum bis auf den Tisch" erfüllt.

Das neu eingeführte Portfolio umfasst zwei unterschiedliche Produktreihen:

VivaPro Coloring Foodstuffs Natürlich gewonnen aus Früchten, Gemüse, Algen und Gewürzen unter Verwendung schonender Verarbeitungsverfahren.

Natürlich gewonnen aus Früchten, Gemüse, Algen und Gewürzen unter Verwendung schonender Verarbeitungsverfahren. NaturaPro Natural Colors Eine leistungsstarke Produktreihe mit Anthocyanen, Carotinoiden, Chlorophyll und anderen Pigmenten, für Brillanz, Stabilität und Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen.

Die Einführung der neuen Farbproduktlinien ist ein weiterer Meilenstein in der strategischen Transformation von Prodalim, um seine Position als hochwertiger Partner für innovative Spezialzutatenlösungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu stärken. Heute umfasst das Portfolio von Prodalim neben Fruchtsaftlösungen auch eine schnell wachsende Produktpalette an Spezialzutaten von ätherischen Ölen und natürlichen aromatischen Fruchtessenzen (FTNF) bis hin zu funktionellen Lösungen wie Zitrusfasern und natürlichen Farbstoffen sowie patentierten Lösungen zur Premium-Entalkoholisierung. All dies wird durch die vertikal integrierte, regenerative Lieferkette von Prodalim unterstützt, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert. Durch diesen Ansatz ermöglicht Prodalim Lebensmittel- und Getränkemarken Innovationen, bei denen Nachhaltigkeit, Funktionalität und Transparenz im Mittelpunkt stehen.

Über Prodalim

Bei Prodalim, einem weltweit führenden Anbieter von Saftlösungen und Spezialzutaten, verwandeln wir die Natur in gesündere Kreationen. Mit unserer Lieferkette "vom Baum auf den Tisch" und unserer globalen Präsenz erschließen wir ständig verborgene Werte, um nachhaltige, innovative Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, einen bedeutenden Beitrag für die Menschen und den Planeten zu leisten. Besuchen Sie uns unter: www.prodalim.com

