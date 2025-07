BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherorganisation Foodwatch moniert eine spärliche Verwendung des farbigen Nährwert-Logos Nutri-Score bei Markenartikeln im Supermarkt. Während Handelsketten ihre Eigenmarken in der Regel bereits damit kennzeichneten, suche man das Logo auf den meisten Markenprodukten vergeblich, kritisierte Foodwatch. Damit sei nicht auf einen Blick zu vergleichen, welches Produkt ausgewogener sei.

Die Kennzeichnung kann auf freiwilliger Basis verwendet werden. Der Name des in Frankreich entwickelten Systems bedeutet so viel wie "Nährwert-Punktzahl". Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Elemente wie Eiweiß, Ballaststoffe oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Heraus kommt ein Wert, der in einer Skala abgebildet wird: von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste.

Eigenmarken-Produkte im Nachteil



In einer Stichprobe von 20 Produkten hätten günstigere Eigenmarken in puncto Nährwertqualität besser abgeschnitten als vergleichbare Markenprodukte, die deutlich teurer sind, teilte Foodwatch mit. Expertin Luise Molling kritisierte: "Die ehrlichen Handelsmarken sind dann die Dummen". Denn eine ungünstige Nutri-Score-Kennzeichnung könne manche dazu verleiten, zu einem Markenprodukt ohne aufgedruckten Nutri-Score zu greifen, obwohl es ungesünder sei./sam/DP/jha