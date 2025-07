DJ PTA-HV: Wiener Privatbank SE: Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 107 Abs. 3 AktG

Wiener Privatbank SE: Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Wien (pta000/31.07.2025/08:00 UTC+2)

Wiener Privatbank SE (FN 84890 p) ISIN AT0000741301 (die "Gesellschaft")

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Mittwoch, den 27. August 2025, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, in den Räumlichkeiten der Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, stattfinden wird, ein.

Im Hinblick auf die kurze Agenda der außerordentlichen Hauptversammlung bitten wir um Verständnis, dass lediglich für alkoholfreie Getränke gesorgt wird.

I. Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß -- 169 AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, bis zum 31. Juli 2030 das Grundkapital der Gesellschaft, um bis zu EUR 5.680.270,94 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100 % des anteiligen Betrages des Grundkapitals in einer oder in mehreren Tranchen gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzulegen (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie aus diesem Tagesordnungspunkt ergeben, zu beschließen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss. -- 4 Abs 4, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.

2. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß -- 174 Abs 2 AktG innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung der Hauptversammlung Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 20 Millionen, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der Bezugsrechte (Direktausschluss), auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Gewinnschuldverschreibungen festzusetzen. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss.

3. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß -- 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Nominale EUR 5.680.270,94 durch Ausgabe von bis zu 2.502.322 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien zur Ausgabe an Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand in dieser außerordentlichen Hauptversammlung ermächtigt wird. Diese Ermächtigung ersetzt den in der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Beschluss. -- 4 Abs 5, erster Satz der Satzung wird dementsprechend geändert.

II. Bereitstellung von Unterlagen zur Hauptversammlung (Art 53 SE-VO iVm -- 108 Abs. 3 und 4 AktG)

Spätestens ab Mittwoch, den 6. August 2025, liegen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien, Parkring 12, während der üblichen Geschäftszeiten der Gesellschaft, Montag bis Donnerstag (werktags) 09:00 bis 17:00 Uhr, Wiener Zeit, Freitag (werktags) 09:00 bis 15:00 Uhr, Wiener Zeit, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf und können auch über die im Firmenbuch eingetragene Internetseite der Gesellschaft unter www.wienerprivatbank.com abgerufen werden:

• Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss zum Tagesordnungspunkt 2 • Beschlussvorschläge gemäß -- 108 Abs 1 AktG zu den Tagesordnungspunkten 1-3 • Satzungsgegenüberstellung zu den Tagesordnungspunkten 1 und 3 • Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß -- 114 AktG • Formular für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht für Herrn Dr. Michael Knap / IVA gemäß -- 114 AktG • Vollständiger Text dieser Einberufung

III. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (Art 53 SE-VO iVm ---- 109, 110, 118, 119 AktG)

Beantragung auf Ergänzung der Tagesordnung: Gemäß -- 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert des Grundkapitals erreichen, und die nachweisen, dass sie seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn das Verlangen spätestens am 19. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 08. August 2025, an die Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, zu Handen Herrn Mag. Johannes Kamath, zugeht. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung ununterbrochen Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.

Beschlussvorschläge von Aktionären: Gemäß -- 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins von Hundert des Grundkapitals erreichen, zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform oder Schriftform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen der Gesellschaft spätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 18. August 2025 per Post an der Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, oder per Telefax +43 1 534 31-710, jeweils zu Handen Herrn Mag. Johannes Kamath zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß -- 87 Abs. 2 AktG. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß -- 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.

Auskunftsrecht: Gemäß -- 118 AktG steht jedem Aktionär in der Hauptversammlung das Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft zu, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns (Konzernabschluss) sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Überdies darf die Auskunft verweigert werden, soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an die Gesellschaft übermittelt werden.

Anträge von Aktionären gemäß -- 119 AktG: Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilbesitz - berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß -- 119 Abs. 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

Informationen zum Datenschutz der Aktionäre: Die Wiener Privatbank verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Informationen zur Verarbeitung dieser Daten sowie zum Datenschutz können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.wienerprivatbank.com abgerufen sowie auch über die E-Mail-Adresse datenschutz@wienerprivatbank.com angefordert werden.

IV. Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (Art 53 SE-VO iVm -- 111 AktG)

Gemäß Art 53 SE-VO iVm -- 111 Abs 1 AktG sowie der Satzung der Gesellschaft richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am

Sonntag, den 17. August 2025, 24:00 Uhr (Wiener Zeit).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweisen kann.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)