WICHTIGE FINANZIELLE HÖHEPUNKTE IM QUARTAL

- Die Gruppe erzielte einen Gesamtumsatz von 1,1 Mio. $, was einer Steigerung von 135 % gegenüber Q4 GJ24 (PCP) entspricht. Die Gruppe erwartet einen Gesamtumsatz von über 3,5 Mio. $. Die Bareinnahmen für das Juni-Quartal beliefen sich auf 631 Tsd. $.

- Die Gruppe nahm im Juni-Quartal 970 Tsd. $ (vor Kosten) durch verschiedene Fremd- und Wandelanleiheninstrumente auf, wie folgt:

- 450 Tsd. $ an ungesicherten Wandelanleihen, emittiert am 30. Juni 2025

- 130 Tsd. $ an gesicherten Wandelanleihen, emittiert am 27. Juni 2025

- 390 Tsd. $ an ungesicherten kurzfristigen Darlehen vom geschäftsführenden Direktor

- Im April 2025 hat Gruppe den Handel ihre Aktien im Open Market Segment der Frankfurter Wertpapierbörse angestoßen. Die neue Börsennotierung ermöglicht es der Gruppe, ihre Anlegerbasis zu erweitern und die Sichtbarkeit an den europäischen Kapitalmärkten zu erhöhen.

- Zum 30. Juni 2025 verfügte die Gruppe über 723 Tsd. $ an Bankguthaben. Anschließend erhielt die Gruppe im Juli 2025:

- 50 Tsd. $ an ungesicherten Wandelanleihen, emittiert am 30. Juni 2025

- 370 Tsd. $ an gesicherten Wandelanleihen, emittiert am 27. Juni 2025

- 110 Tsd. $ an ungesicherten kurzfristigen Darlehen vom geschäftsführenden Direktor

31. Juli 2025: Harvest Technology Group Limited (ASX:HTG) (das Unternehmen, Harvest, die Gruppe) freut sich, den Tätigkeitsbericht und die Anlage 4C für das Quartal Juni 2025 bereitzustellen.

OPERATIVER BETRIEB

Wichtige betriebliche Höhepunkte für das Q4 GJ2025 Quartal umfassen:

- Ernennung von Hugh Bickerstaff zum Vertriebs- und Marketingleiter sowie Strategischen Berater der Gruppe. Hugh ist ein sehr erfahrener Mentor in der australischen Technologiebranche mit direkter Erfahrung in der Gründung, Skalierung und Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Australiens.

- Beginn des Projekts Neon, einer Edge-AI-fähigen Lösung zur Verbesserung von Echtzeitentscheidungen und operativer Effizienz in abgelegenen Umgebungen.

- Gewinn von zwei neuen Kunden im Bereich Unterwasserdienstleistungen mit ersten Hardwareverkäufen und Softwareabonnements, die im Q1 GJ26 beginnen sollen.

- Erweiterte Implementierung bei einer bestehenden Kundenflotte, was zu zusätzlichen Hardwareverkäufen führt und ab Q1 GJ26 zu einem Anstieg der wiederkehrenden Softwareabonnements erwartet wird.

- Fortgesetzte Zusammenarbeit mit einem europäischen Verteidigungskunden über unseren australischen Vertriebspartner, einschließlich Lieferung von Produkten sowie Entwicklungs- und Implementierungsdienstleistungen.

- Beginn der Einführung der Nodestream-Technologie in eine neue Flotte unbemannter Überwasserfahrzeuge zur Stationierung im Nahen Osten.

- Erfolgreiche Integration der Autopilot- und Nodestream-Systeme in ein einziges, IP-zertifiziertes Hardwaregehäuse. Dieses robuste, wetterfeste Design ist nun vollständig für den Einsatz auf autonomen Fahrzeugen und Schiffen geeignet, vereinfacht die Installation vor Ort und reduziert den Platzbedarf der Ausrüstung.

- Wesentliche Verbesserungen der Nodestream-Plattform, mit Fokus auf eine erhöhte Datenübertragungsrate und verbesserte Benutzerinteraktion. Die Anzahl der optionalen aktiven Datenkanäle wurde von 10 auf 20 verdoppelt, wodurch komplexere und datenintensivere Anwendungen möglich werden. Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche vollständig überarbeitet, um eine intuitivere und effizientere Nutzererfahrung zu bieten.

- Einführung eines umfassenden Berechtigungsrahmens innerhalb von Nodestream Live, der es Betreibern ermöglicht, detaillierte Zugriffsrechte für Teammitglieder und Kunden zu vergeben. Diese Verbesserung unterstützt sicherere, skalierbare und kollaborative Projektabläufe in verteilten Teams.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 9-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02973094-6A1275891&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Für Unternehmens- und Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Für Investorenanfragen kontaktieren Sie bitte:

Herrn George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen für netzwerkoptimierte Fernoperationen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen ermöglichen. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert die Unternehmensgruppe den Bereich der Fernfeldservices durch netzwerkoptimiertes Livestreaming mit extrem niedriger Bandbreite. Diese Lösungen ermöglichen es Kunden, mit ihren Operationen und Mitarbeitern weltweit verbunden zu bleiben - und das bei Nutzung nur eines Bruchteils der bestehenden Bandbreitenressourcen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://harvest.technology/

Wenn Sie den HTG Insights Newsletter für zukünftige Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte unsere Website und melden Sie sich unten auf der Seite an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche in Bezug auf mögliche oder angenommene zukünftige Entwicklungen hinsichtlich Leistung, Umsatz, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum der Harvest Technology Group Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02973094-6A1275891&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000082422Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19699981-taetigkeitsbericht-quartal-juni-2025