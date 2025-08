(Im 3. Absatz letzte Satz wird der Bezug berichtigt: Juni rpt Juni.)

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia wird nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher für 2025. "Wir haben den Schalter für mehr Wachstum im richtigen Moment umgelegt, unsere Strategie funktioniert und zeigt Effekte", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch bei Vorlage von Zahlen am Mittwoch. Das zeige sich im stabilen Vermietungsgeschäft sowie deutlichen Zuwächsen des operativen Ergebnisses im Geschäft mit Zusatzleistungen, Projektentwicklung und Verkäufen von Immobilien. Zudem sei die Talsohle bei den Immobilienwerten durchschritten. Seit Mitte 2024 verzeichne der Immobilienkonzern einen Aufwärtstrend, der merklich Fahrt aufnehme.

Die Ziele für das Gesamtjahr hob der Dax -Konzern an. Der bereinigte Vorsteuergewinns soll nun bei 1,85 Milliarden bis 1,95 Milliarden Euro liegen und damit 100 Millionen Euro höher als zuvor. Für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt der Vorstand jetzt in etwa das obere Ende der Bandbreite von 2,7 Milliarden bis 2,8 Milliarden Euro an.

Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg im ersten Halbjahr im Schnitt auf 8,22 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete per Ende Juni 8,05 Euro pro Quadratmeter.

Operativ lief es für das Unternehmen noch besser. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Halbjahr vor allem dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 12 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich erwirtschaftete Vonovia Ende Juni einen Gewinn von gut 811 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen aufgrund von Abwertungen im Immobilienportfolio noch einen Verlust von rund 529 Millionen Euro gemacht./mne/nas/he/mis/jha/