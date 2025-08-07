Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 07.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
07.08.2025 08:03 Uhr
241 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal bei einem stark rückläufigen Gewinn im Softwaregeschäft in der Vorzeigesparte Digital Industries operativ weniger verdient. Die Prognose wurde jedoch bestätigt, wonach der Umsatz vergleichbar um 3 bis 7 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,40 bis 11 Euro liegen soll. Der Buchgewinn aus dem Innomotics-Verkauf sowie Effekte im Zusammenhang der Übernahme der Softwareunternehmen Altair und Dotmatics sind in der Prognose nicht enthalten. Letztere drückten den Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen im dritten Quartal um 15 Cent, er belief sich auf 2,78 Euro nach 2,66 Euro im Vorjahresquartal.

Nachfolgend die Drittquartalszahken und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Prozent): 

BERICHTET   PROG  PROG 
3. QUARTAL           3Q24/25  ggVj 3Q24/25  ggVj 3Q23/24 
Auftragseingang         24.719  +25%  21.463  +8%  19.782 
Umsatz             19.377  +3%  19.238  +2%  18.900 
Vergleichbares Umsatzwachstum   5,0   --   4,0   --   5,0 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  2.046  +3%  1.802  -9%  1.980 
Ergebnis je Aktie         2,61  +4%   2,30  -8%   2,51 
Ergebnis je Aktie vor PPA     2,78  +5%   2,49  -6%   2,66

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent): 

PROG  PROG  PROG 
2. QUARTAL               2Q25  ggVj  Zahl  2Q24 
Umsatz Konzern             5.283  -4%   11  5.496 
- Adhesive Technologies        2.771  -1%   10  2.798 
- Consumer Brands           2.485  -7%   10  2.662 
Organische Umsatzentwicklung Konzern   0,8   --   10   2,8 
- Adhesive Technologies         1,5   --   10   2,6 
- Consumer Brands            0,0   --   10   3,3

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG  PROG PROG 
2. QUARTAL 2025         2Q25  ggVj Zahl  2Q24 
Umsatz             2.532  +13%  14 2.234 
Operatives Ergebnis        283  +5%  14  270 
Operative Ergebnismarge     11,2   --  14  12,1 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   146 +135%  13   62 
Ergebnis je Aktie        3,28  +6%  13  3,08

CARL ZEISS MEDITEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG PROG PROG 
9 Monate          9M24/25 ggVj Zahl 9M23/24 
Umsatz            1.604  +8%   5  1.487 
EBIT              168  +3%   5   163 
EBIT-Marge          10,5  --  --   10,9 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  98 -17%   4   118 
Ergebnis je Aktie       1,12 -15%   4   1,32

GEA GROUP (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG PROG PROG 
2. QUARTAL 2025    2Q25 ggVj Zahl  2Q24 
Auftragseingang   1.349  +5%   8 1.289 
Umsatz        1.325  0%   9 1.323 
EBITDA*        209  +4%   9  201 
EBITDA-Marge*     15,7  --   9  15,2 
Ergebnis je Aktie   0,63  +7%   6  0,59 
* vor Restrukturierungsaufwand

IONOS (09:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent): 

PROG PROG PROG 
2. QUARTAL           2Q25 ggVj Zahl 2Q24 
Umsatz              434 +15%   5  379 
EBITDA bereinigt         134 +19%   5  112 
EBITDA-Marge bereinigt     30,8  --   5 29,6

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro): 

PROG PROG PROG 
2. QUARTAL 2025         2Q25 ggVj Zahl  2Q24 
Umsatz             1.556  +1%   5 1.542 
EBITDA              340  +5%   4  324 
EBIT               175  +8%   4  161 
Ergebnis vor Steuern       136  --   3  -56 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   58  --   3  -126 
Ergebnis je Aktie unverwässert  0,33  --   3 -0,73

1&1 (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro): 

.            PROG  PROG PROG 
2. QUARTAL       2Q25  ggVj Zahl 2Q24 
Umsatz          989 -0,3%   6  992 
EBITDA          136  -6%   6  144 
EBIT           55  -30%   5  78 
Ergebnis nach Steuern   41  -23%   5  54 
Ergebnis je Aktie    0,23  -23%   5 0,30

Weitere Termine:

07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
VIB Vermögen       0,04 EUR 
Astrazeneca       0,76 GBP 
Relx           0,19 GBP 
Rolls-Royce       0,04 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- DE 
  08:00 Handelsbilanz Juni 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +18,4 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    -1,4% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE:   +1,0% gg Vm 
     zuvor:    -3,8% gg Vm 
 
     Produktion im produzierenden Gewerbe Juni 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   -0,5% gg Vm 
     zuvor:    +1,2% gg Vm 
 
- GB 
  13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE:   4,00% 
     zuvor:    4,25% 
 
- US 
  14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE:  221.000 
     zuvor:   218.000 
 
     Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,0% gg Vq 
     1. Quartal. -0,8% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  +1,5% gg Vq 
     1. Quartal: +5,7% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
              zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.128,00 +0,5% 
E-Mini-Future S&P-500   6.382,00 +0,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 23.465,25 +0,2% 
Nikkei-225 (Tokio)    40.999,90 +0,5% 
Hang-Seng (Hongk.)    25.059,85 +0,6% 
Schanghai-Comp.      3.639,89 +0,2% 
 
Mittwoch: 
DAX        23.924,36 +0,2% 
DAX-Future    24.018,00 +0,4% 
XDAX       23.952,16 +0,1% 
MDAX       30.963,77 +0,4% 
TecDAX       3.771,99 -0,7% 
SDAX       17.020,72 -1,0% 
Euro-Stoxx-50   5.263,29 +0,3% 
Stoxx-50      4.419,39 -0,2% 
Dow-Jones     44.193,12 +0,2% 
S&P-500      6.345,06 +0,7% 
Nasdaq Composite 21.169,42 +1,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. Die Vorlagen sind zwar moderat freundlich, im Blick steht aber noch einmal vor allem die Berichtssaison mit Zahlen - in Deutschland unter anderem von Siemens, Deutsche Telekom und Allianz. Am Nachmittag rückt dann der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, "nach der schwachen Arbeitsmarktentwicklung im Juli noch stärker als sonst", so ein Marktteilnehmer. Derweil treten am Berichtstag die neuen Zölle in Kraft. Darüber hinaus hat US-Präsident Trump der Chipindustrie Zölle von 100 Prozent angedroht, falls die Unternehmen nicht in den USA investieren.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.